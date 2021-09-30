الاحتلال يعيد فتح المسجد الأقصى وكافة أبوابه بعد إغلاقه أمام المصلين وطلبة العلم+فيديو

أعادت قوات الاحتلال الإسرائيلي صباح اليوم الخميس، فتح المسجد الأقصى وجميع أبوابه، بعد أن منعت جميع موظفيه والمصليين وطلبة العلم من الدخول إلى المسجد.

موقع تابناك الإخباري_وقالت مصادر محلية إن جميع الموظفين من معلمين وحراس الأقصى وأذنه وطلاب المدارس في المسجد منعوا من الدخول إلى الاقصى، وسط تواجد مكثف للمواطنين على البوابات التي أغلقت بالكامل، ولم يسمح إلا بفتح باب حطة لخروج المتواجدين في الأقصى فقط.

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وكثفت قوات الاحتلال من تواجدها في البلدة القديمة من المدينة و على الحواجز المنصوبة على الطرق المؤدية إلى الأقصى، وتقوم بتفتيش المواطنين وكل من يحاول المرور.

واستشهدت صباح اليوم الخميس شابة فلسطينية برصاص شرطة الاحتلال الاسرائيلي عند باب السلسلة - أحد أبواب المسجد الأقصى المبارك.

واطلقت قوات الاحتلال النار باتجاه الشابة بالقرب من باب السلسلة من الجهة الخارجية، بزعم محاولتها تنفيذ عملية طعن.

وقالت شرطة الاحتلال في بيان "إن مشتبها بها حاولت طعن ضباط شرطة باستخدام أداة حادة، وتم تحييدها على الفور، دون وقوع إصابات للقوات المتمركزة عند أبواب الأقصى".

وأعلنت الشرطة عن استشهاد الشابة الفلسطينية 30 عاماً، موضحة انها من سكان قباطية.

كما استشهد المقاوم في سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الاسلامي علاء ناصر زيود (22 عامًا) من سكان سيلة الحارثية، خلال اشتباك مسلح مع وحدة إسرائيلية خاصة في بلدة برقين جنوب غرب مدينة جنين.

وأدت العملية لإصابة شابين آخرين على الأقل نقلا إلى مستشفى ابن سينا.

وكانت قوة كبيرة من جيش الاحتلال اقتحمت البلدة، وشنت حملة دهم وتفتيش بمشاركة "وحدة اليمام" التي حاصرت عدة منازل واعتقلت شابين من داخلها.

وخلال العملية اندلعت مواجهات في البلدة، فيما أطلق مقاومون النار على قوات الاحتلال.



