رئيس مجلس السيادة يسلم توت قلواك دعوة رسمية لرئيس دولة جنوب السودان لزيارة السودان

موقع تابناك الإخباري_وفي تصريح له بعد لقائه البرهان في الخرطوم، أكد قلواك ان زيارته للسودان تأتي بتوجيه من الرئيس سلفاكير للوقوف على الأوضاع السياسية الراهنة في السودان وسير تنفيذ بنود اتفاق جوبا لسلام السودان وآليات تنفيذه.

وأوضح قلواك ان اللقاء تطرق إلى فرص إنجاح الفترة الإنتقالية من خلال التوافق بين مكونات المرحلة، بجانب العلاقات الثنائية بين البلدين وقضايا السلام وفتح الحدود والمعابر بين البلدين

وكشف رئيس الوساطة الجنوبية عن إكتمال الترتيبات من قبل الوساطة الجنوبية والحركة الشعبية بقيادة عبد العزيز الحلو لاستئناف جولة جديدة من مفاوضات السلام. واوضح أنه أبلغ رئيس مجلس السيادة بأن الوساطة في إنتظار وصول الوفد الحكومي لبدء المفاوضات لإستكمال السلام في السودان.

واشاد توت بالمجهودات الكبيرة التي بذلها الوفد الحكومي برئاسة عضو مجلس السيادة ركن شمس الدين كباشي والمجلس الأعلي لنظارات البجا والعموديات المستقلة في التوصل لاتفاق بشأن السماح لعبور بترول دولة جنوب السودان عبر ميناء بشائر بالبحر الأحمر، مؤكدا الارتباط الوثيق للمصالح الاقتصادية والسياسية بين البلدين.