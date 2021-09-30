استشهاد مقاتل في سرايا القدس خلال اشتباك مسلح مع الاحتلال في جنين

استشهد شاب فلسطيني، فجر اليوم الخميس، برصاص قوات الاحتلال في بلدة برقين قرب جنين شمال الضفة الغربية .

موقع تابناك الإخباري_وقالت مصادر محلية، إن الشاب علاء زيود (22 عاماً) ارتقى متأثراً بإصابته خلال اشتباك اندلع مع قوات الاحتلال في برقين. و

وكانت قوات الاحتلال اقتحمت القرية وقامت بمحاصرة الأسير الجريح محمد زرعيني في منطقة جبل الخصم في برقين وطالبت عبر مكبرات الصوت المتواجدين فيه بالخروج ومغادرته.

وخلال الاقتحام، تصدت مجموعة من مقاومين سرايا القدس لقوات الاحتلال ودارات اشتباكات مسلحة أستمرت لساعات، استخدم الاحتلال خلالها تعزيزات عسكرية.

وقال شهود عيان إن الشهيد الزيود أطلق النار من مسافة قريبة على وحدة خاصة صهيونية وأوقع إصابات مباشرة .

هذا ونعت حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، الشهيد المقاتل في سرايا القدس علاء زيود، مؤكدةً على استمرار الانتفاضة والمقاومة.

وقالت الحركة في بيان صحفي :"من جديد يرتقي الشهداء، وتشرق وصاياهم كالشمس المضيئة تنشر عبق الحرية والكرامة في كل أنحاء فلسطين المقدسة."