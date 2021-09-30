صالح يؤكد ضرورة عودة جميع النازحين المسيحيين الى مناطقهم

اكد رئيس الجمهورية العراقي برهم صالح، على ضرورة عودة جميع النازحين المسيحيين الى مناطقهم، وضمان مشاركتهم في الحياة السياسية والاجتماعية والثقافية.

موقع تابناك الإخباري_صالح وخلال لقائه في قصر السلام ببغداد، عدداً من مطارنة واساقفة الكنيسة الشرقية القديمة في العالم، ضم المطران مار يعقوب دانيال الوكيل البطريركي، والاسقف مار كوركيس، و الاسقف المرتسم حديثاً مار شمعون دانيال، شدد على ان المسحيين مكون اصيل في البلد، ولهم اسهامات كبيرة في مختلف جوانب الحياة، الى جانب اقرانهم من المكونات الاخرى، داعياً إلى عودة جميع النازحين المسيحيين الى مناطقهم، وضمان مشاركتهم في الحياة السياسية والاجتماعية والثقافية.

وهنأ صالح في مستهل اللقاء، الاسقف مار شمعون دانيال بمناسبة رسامته اسقفاً على العراق ومعاونا بطريركياً في كاتدرائية مريم العذراء في بغداد، متمنياً له التوفيق في مهامه، فيما قدّم الاسقف شكره وتقديره لرئيس الجمهورية لمتابعته المستمرة لشؤون المسيحيين في البلد.