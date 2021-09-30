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وزير الطاقة من بعبدا: لا زيادة على تعرفة الكهرباء وسنعتمد الفيول لزيادة ساعات التغذية

شدد وزير الطاقة والمياه وليد فياض على أن "قطاع الطاقة يجب أن يمكن الاقتصاد وألا يسعى أحد للاستفادة المالية"، مؤكدا أن "البوصلة متجهة نحو الشعور بالمسؤولية تجاه المواطن".
رمز الخبر: ۵۷۸۲۷
تأريخ النشر: 29 September 2021

موقع تابناك الإخباري_وقال في تصريح بعد جلسة مجلس الوزراء في قصر بعبدا، اليوم الاربعاء، "هدفنا ترشيد استخدام المحروقات، والزيادة على اسعار المحروقات هي من أجل الترشيد. لدي رؤية تتمثل بخدمة المواطن وتمكين الاقتصاد، واليوم رفعنا سعر المحروقات وباتت شبه غير مدعومة لأن الدعم لم يهدف الى مساعدة المواطن بل كان لخدمة جهات أخرى".

أضاف، "اقترحنا مع رفع الدعم، تأمين وسيلة تنقل للمواطن دون هدر، وهو قيد الطرح والدرس".

وتابع فياض قائلا، "مع رفع الدعم يمكننا استكمال اصدار البطاقة التمويلية التي يجب ان تكون قريبا على طاولة مجلس الوزراء".

وأشار، "كلنا متفقون على انفاق الاموال على الفيول، لانه الاقل سعرا لإنتاج الكهرباء".

وفي السياق، أوضح فياض، "لم ننته من وضع خطة قطاع الكهرباء بعد، ومن المتوقع تأمين الفيول لنصل الى 8 ساعات تغذية يوميا خلال شهرين بمساعدة الفيول العراقي".

وأكد وزير الطاقة والمياه أن "لا زيادة على تعرفة الكهرباء خلال هذه الفترة والهدف زيادة ساعات التغذية".

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