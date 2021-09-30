مدبولي يشهد توقيع بروتوكول للطرح الإلكتروني للتجمعات التنموية في سيناء

موقع تابناك الإخباري_قال رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي، إن "توقيع بروتوكول تعاون بشأن الطرح الإلكتروني الأول لعدد من التجمعات التنموية، السكنية والزراعية بسيناء، يأتي في إطار توجيهات القيادة السياسية نحو مواصلة جهود التنمية بمفهومها الشامل في شبه جزيرة سيناء؛ خصوصًا مشروعات استصلاح الأراضي".

موقف مدبولي جاء خلال مراسم توقيع بروتوكول تعاون بين الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، ومحافظتَي شمال وجنوب سيناء، جرت بمقر مجلس الوزراء اليوم الأربعاء، بشأن الطرح الإلكتروني الأول لعدد من التجمعات التنموية؛ السكنية والزراعية، من خلال التعاقد بنظام التمليك، بحضور اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، وفق بيان مكتبه الاعلامي.

وأضاف مدبولي أن "هذه المشروعات تهدف إلى زيادة الرقعة الزراعية بسيناء، وإقامة مجتمعات تنموية وسكنية، وتوطين عدد من الأسر والمواطنين المصريين من مختلف المحافظات في سيناء؛ وذلك بتعظيم المردود الاقتصادي والزراعي، وتوفير فرص عمل لمواجهة الزيادة السكانية من جهة، وتحقيق الاستغلال الأمثل للموارد، وتوفير حياة كريمة للمواطنين من جهة أخرى".

ووقع البروتوكول كل من "اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، واللواء محمد عبد الفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء، والمستشار محمد عبد الوهاب، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة"، وفق البيان.

ويهدف هذا البروتوكول إلى "تنفيذ الهيئة العامة للاستثمار إجراءات الطرح الإلكتروني لـ 17 تجمعًا تنمويًّا؛ سكنية وزراعية، بمساحة 5705 أفدنة، توفر 1141 فرصة طبقًا لشروط وضوابط وأحكام القانون رقم 14 لسنة 2012، ولائحته التنفيذية، وتعديلاتهما بشأن التنمية المتكاملة في شبه جزيرة سيناء، ووفقًا لكراسة الشروط المُعدة من المحافظتَين في هذا الشأن، وذلك عبر الموقع الإلكتروني للخريطة الاستثمارية لهيئة الاستثمار، ويهدف البروتوكول إلى تنفيذ إجراءات القرعة الإلكترونية للطلبات المقدمة، والإعلان عن نتائجها عبر هذا الموقع الإلكتروني".



