تحرير 68 أسيراً من الجيش واللجان بصفقة تبادل في تعز

موقع تابناك الإخباري_وقال المرتضى إنه "بعون الله وتوفيقه تم اليوم الأربعاء تحرير (68) أسيراً من أسرى الجيش واللجان الشعبية في عملية تبادل عبر تفاهمات محلية في جبهة تعز". وأشار المرتضى إلى أن عدد الأسرى المُفرج عنهم من الطرف الآخر 113 أسيرًا، بموجب صفقة التبادل.

وجرت عمليه التبادل بحضور ممثلين عن لجنة شؤون الأسرى ولجنة الوساطة وممثلين عن الجانبين الرسمي والإشرافي وجمع من المواطنين وبعض الشخصيات الاجتماعية.

يُذكر أن رئيس لجنة الأسرى، أعلن في الثامن عشر من شهر سبتمبر الجاري تحرير 15 من أسرى الجيش واللجان الشعبية بعملية تبادل عبر تفاهمات محلية في جبهة الجوف.