النص الأصلي
صفحه نخست » عمومی
۴۰مشاهدات
‍ پ

وزارة الخزانة تفرض عقوبات تستهدف مواطنين عرب بتهمة دعم حزب الله

أعلنت وزارة الخزانة الأميركية أن واشنطن سلطت عقوبات تتعلق بحزب الله استهدفت مواطنين من قطر والسعودية والبحرين وفلسطينيين.
رمز الخبر: ۵۷۸۲۲
تأريخ النشر: 29 September 2021

وأفادت الوزارة في بيان اليوم ،تلقتة "تابناك" بأن الولايات المتحدة وخلال مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع للخزانة الأمريكية، بمشاركة حكومة قطر حددتا في إجراءات منسقة، شبكة مالية رئيسية لحزب الله مقرها شبه الجزيرة العربية.

وقال أندريا جاكي مدير مكتب مراقبة الأصول الأجنبية: "يسعى حزب الله إلى إساءة استخدام النظام المالي الدولي من خلال تطوير شبكات عالمية من الممولين لدعم نشاطه"، وأضاف أندريا جاكي "تؤكد الطبيعة العابرة للحدود لشبكة حزب الله المالية هذه على أهمية تعاوننا المستمر مع الشركاء الدوليين، مثل حكومة قطر، لحماية الولايات المتحدة والأنظمة المالية الدولية".

ونشرت الوزارة أسماء من شملتهم العقوبات وهم علي رضا حسن البناي وعلي رضا القصبي لاري (علي لاري) وعبد المؤيد البناي (عبد المؤيد) ضمن قائمة الإرهابيين العالميين المصنفين بشكل خاص (SDGTs) بموجب الأمر التنفيذي (EO) 13224 بصيغته المعدلة، لقيامهم بمساعدة حزب الله ماديا أو رعايته أو ماليا أو أو تقنيا أو سلعا أو خدمات أخرى.

كما تم تصنيف كل من عبد الرحمن عبد النبي شمس (شمس) ويحيى محمد العبد المحسن (عبد المحسن) ومجدي فائز الأستاذ (الأستاذ) وسليمان البناي ضمن قائمة الإرهابيين العالميين المصنفين بشكل خاص بموجب الأمر التنفيذي (EO) 13224 بصيغته المعدلة لقيامهم بمساعدة أو رعاية أو تقديم الدعم المالي أو المادي أو التكنولوجي أو السلع أو الخدمات لعلي البناي أو دعمه.

الرجوع الى أعلى الصفحة
رایکم
الاسم:
البرید الإلکتروني:
* التعلیق:
آخرالاخبار
قائد الثورة يصدر قرار بمنع إستيراد الأجهزة المنزلية خاصة الكورية
نائب وزير الخارجية يلتقي جمعا من الرعايا الايرانيين في سلطة عمان
مسؤول برلماني ايراني ينتقد سياسات اميركا الخاطئة وغير المنطقية في المنطقة وافغانستان
لا دولة يمكنها انكار دور ايران المؤثر في مكافحة الارهاب بالمنطقة
سبيل معالجة المشاكل يكمن في تطوير الانتاج المحلي
الصين ترفض طلب امريكا حول تقليص استيرادها للنفط الايراني
لن نتساهل مع ايجاد مقار إرهابية شمال العراق وسندمرها جميعها
روسیا وأزمة أفغانستان
انعكاس قدرة طالبان على باكستان ونتائجها
الحكومة تحيل ملف إنفجار التليل على المجلس العدلي وتشكل لجنة للتفاوض مع صندوق النقد الدولي
روسيا تجري تدريبات إطلاق طراد صاروخي وغواصة نووية
أمازون تعلن عن عدد من المنتجات منها روبوت يتجول في المنزل
تحالف الفتح يدعو الشعب إلى التوجه إلى الإدلاء بأصواتهم على ضوء مخرجات بيان السيد السيستاني
الاحتلال يعيد فتح المسجد الأقصى وكافة أبوابه بعد إغلاقه أمام المصلين وطلبة العلم+فيديو
رئيس مجلس السيادة يسلم توت قلواك دعوة رسمية لرئيس دولة جنوب السودان لزيارة السودان
روسیا وأزمة أفغانستان
هيئة الحشد الشعبي تعلن نجاح خطة الزيارة الأربعينية بنسبة 100%
تعزيزات على الحدود مع اذربيجان بعد تصريحات علييف بخصوص مناورات الحرس الثوري
الاحتلال يعيد فتح المسجد الأقصى وكافة أبوابه بعد إغلاقه أمام المصلين وطلبة العلم+فيديو
كتائب حزب الله: نُحيي الصيحات الحسينية التي رفضت كل انواع التطبيع مع الصهاينة
مندوب الصين في مجلس الامن يدعو لدعم سوريا في مكافحة الارهاب وتلافي الكيل بالمكيالين
الجزائر..مساعٍ لزيادة صادرات الأدوية إلى الخارج
استراتيجية ايران الدفاعية تعتمد القدرات الذاتية والصاروخية
صباغ يدعو لوضع حد للحرب على سوريا وإنهاء الوجود العسكري الأجنبي غير الشرعي على أراضيها
بكين تعرض جيلا جديدا من ناقلات الجند المدرعة
فلسطينيون يسلمون رسالة إلى الامم المتحدة رفضا لاتفاق الإطار بين الاونروا وأمريكا
بحضور قائد القوات البرية؛ ايران تفتتح معهد ابحاث الدفاع المقدس
انجاز سفينتين ذات معايير عالمية في ولاية تلمسان
مسؤول عسكري مطلع: ايران قادرة على فرض ثمن باهظ على العدو
عائلة الشهيد أسامة صبح.. فرحة الشهر القادم والاحتلال إلى زوال