الاعلام الأمني يعرض شهادات لمختطفين في سجن معسكر الحازمية التابع للقاعدة في البيضاء

كشف أسرى محررون من سجون القاعدة بالبيضاء عن صنوف وألوان العذاب والإجرام التي تعرضوا لها على أيدي ما يسمى القاعدة، ضمن تقرير يتضمن جزءاً من شهاداتهم.

إلى سجن معسكر الحازمية يعود المواطنان المحرران من سجون القاعدة أحمد الدهمشي ونسيم العيزقي، يشرحان أمام العدسة ما حلّ بهما خلال أشهر الاختطاف من أصناف التعذيب ولحظات الرعب والإجرام اليومية.

أحمد ونسيم اختطفهما عناصر تنظيم القاعدة من الطريق العام، يسترجعان في هذا السجن ذكريات الألم والقهر والحرمان، ومنذ الاختطاف حتى لحظة الافراج يوم تطهير المعسكر، لا يعرفان تهمتهما.

لم يكن الدهمشي والعيزقي أوائل المعتقلين الذين رووا ما حدث معهم في سجون ما يسمى بالقاعدة في محافظة البيضاء فهناك العشرات من المواطنين المظلومين الذين يمارس عليهم الظلم وما لا يمت بالإنسانية من صلة.

المصدر: قناة المسيرة