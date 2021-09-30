حريق ضخم في دبي يقضي على 50 سيارة

سيطرت فرق الدفاع المدني في دبي على حريق شب في معرض سيارات بمنطقة رأس الخور، حيث امتدت النيران إلى 5 معارض، متسببة بأضرار في 55 مركبة من إجمالي 8 معارض، قبل أن تسيطر فرق تابعة أربع مراكز دفاع مدني على الحادث.

موقع تابناك الإخباري_وقال المتحدث عن الدفاع المدني إن غرفة العمليات تلقت بلاغاً، يفيد بوقوع حادث حريق في معرض للسيارات في منطقة راس الخور، وأضاف أنه بالوصول إلى الموقع، تبين أن الحريق متطور وقابل للامتداد إلى المعارض المجاورة، فباشرت فرق الإطفاء مهامها في احتواء النيران ومكافحة الحريق وتلقت الدعم والإسناد من مركز إطفاء وإنقاذ الراشدية.

وأوضح أن الحادث أسفر عن وقوع أضرار في 55 سيارة، من إجمالي ثمانية معارض طالتها النيران، مشيراً إلى أن فرق العمل باشرت عمليات التبريد بعد انتهائها من مكافحة النيران، قبل تسليم الموقع إلى الجهات المختصة لإجراء التحقيقيات ومعرفة ملابسات الحادث.