حريق ضخم في دبي يقضي على 50 سيارة

موقع تابناك الإخباري_وقال المتحدث عن الدفاع المدني إن غرفة العمليات تلقت بلاغاً، يفيد بوقوع حادث حريق في معرض للسيارات في منطقة راس الخور، وأضاف أنه بالوصول إلى الموقع، تبين أن الحريق متطور وقابل للامتداد إلى المعارض المجاورة، فباشرت فرق الإطفاء مهامها في احتواء النيران ومكافحة الحريق وتلقت الدعم والإسناد من مركز إطفاء وإنقاذ الراشدية.
وأوضح أن الحادث أسفر عن وقوع أضرار في 55 سيارة، من إجمالي ثمانية معارض طالتها النيران، مشيراً إلى أن فرق العمل باشرت عمليات التبريد بعد انتهائها من مكافحة النيران، قبل تسليم الموقع إلى الجهات المختصة لإجراء التحقيقيات ومعرفة ملابسات الحادث.