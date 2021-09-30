وزير الخارجية ونظيره الموريتاني يؤكدان عمق العلاقات بين البلدين

أشاد وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة، بالعلاقات المغربية الموريتانية الجيدة، مؤكدا أن العلاقات الثنائية بين البلدين، المغرب وموريتانيا، هي علاقات تاريخية عريقة.

موقع تابناك الإخباري_ وخلال لقائه مع وزير الخارجية الموريتاني، ولد أحمد، أمس الثلاثاء بالرباط، تباحث الطرفان في عدد من القضايا الإقليمية والدولية.

كما أشاد وزير الخارجية المغربي بقوة ومتانة العلاقات المغربية الموريتانية، والتي توجت بافتتاح مقر جديد للسفارة الموريتانية بالرباط.

ومن جهته، اعتبر وزير الخارجية الموريتاني، أن زيارته للمغرب "تندرج في إطار المشاورات السياسية بين البلدين الجارين، اللذين تجمعهما علاقة متميزة"، مؤكدا أن مشاوراته مع ناصر بوريطة تم فيها "الاتفاق المبدئي على ترتيبات لجنة المتابعة التي بدأت أشغالها على مستوى وزارة الخارجية"، مشيرا إلى قوة العلاقات بين البلدين.

ويقيم بالمملكة المغربية حوالي 10 آلاف مواطن موريتاني، من بينهم ثلاثة آلاف طالب يدرسون في الجامعات المغربية.

من جهة ثانية، تم، بالمناسبة بالرباط، وضع الحجر الأساس للمقر الدبلوماسي الجديد لموريتانيا باالمغرب.