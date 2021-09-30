بكين تعرض جيلا جديدا من ناقلات الجند المدرعة

عرضت الصين أحدث مركبة مدرعة صينية ذات عجلات لأول مرة في معرض الطيران الدولي (Airshow China 2021) الي انطلقت اعماله امس الثلاثاء في تشهاي.

موقع تابناك الإخباري_وتلقت المركبة ثلاثية المحاور، التي لا يزال اسمها الرسمي غير معروف، وحدة قتالية جديدة غير مأهولة. من المفترض أن تكون مسلحة بمدفع سريع الإطلاق عيار 30 ملم، مقترن بمدفع رشاش عيار 7.62 ملم. الذخيرة معزولة عن حجرة القوات.

ويوجد على الجانب الأيمن قاذفة مزدوجة يمكن رفعها أثناء القتال وخفضها في وضع التخزين، وهي مصممة لإطلاق صاروخين مضادين للدبابات. ظاهريًا، تشبه تلك الموجودة في قوات الجيل الثالث Red Arrow 12 برؤوس صواريخ موجهة للتصوير الحراري.

ويعتقد أن هذه الصواريخ المضادة للدبابات تشبه الرمح الأمريكي. يصل مداها إلى 4000 متر، وهي قادرة على اختراق ما يصل إلى 1100 ملم من دروع الدبابات، معززة بحماية ديناميكية، حسب صحيفة "روسيسكايا غازيتا".

ومن الممكن أن يتم في المستقبل تركيب برج مزود بمدفع أوتوماتيكي 40 ملم على هذه المنصة.

ولم يتضح بعد ما إذا كانت حاملة الجنود المدرعة قادرة على السباحة فوق عوائق المياه. الدرع معياري، والجزء السفلي مقوى بشكل خطير، والذي ينبغي أن ينقذ حياة الجنود أثناء تفجيرات الألغام أو الألغام الأرضية. تم التحقق من هذه الخصائص بالفعل خلال الاختبارات الحقيقية.