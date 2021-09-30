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بيمان جبلي.. رئيساً لمؤسسة الاذاعة والتلفزيون الإيرانية

أصدر قائد الثورة الاسلامية آية الله العظمى الامام السيد علي الخامنئي، اليوم الاربعاء، مرسوماً عين بموجبه الدكتور بيمان جبلي رئيسا لمؤسسة الاذاعة والتلفزيون الايرانية.
رمز الخبر: ۵۷۸۰۹
تأريخ النشر: 29 September 2021

موقع تابناك الإخباري_ووجه قائد الثورة الإسلامية بمراعاة رفع مستوى الوعي العام والتوجيه الثقافي وتعزيز الشعور بالهوية الوطنية والثورية كأولويات للعمل الإعلامي بالفترة الجديدة.

وقال في مرسوم التعيين: "مع انتهاء فترة العمل الجاد للدكتور علي عسكري والتي ترافقت مع الجهود الحثيثة والدؤوبة لذلك المدير الأمين والمخلص، ونظرا لأهليتكم الدينية والثوري ، وتخصصكم وتجاربكم القيمة التي اكتسبتموها في مؤسسة الاذاعة والتلفزيون، اقوم بتعيينكم رئيسا لتلك المؤسسة لمدة خمسة اعوام.

واضاف، الجهاز الإعلامي الوطني هو بمثابة جامعة لرفع مستوى الوعي العام والمعرفة ، ومنصة لمواجهة موجات التشويه والتحريف ونشر الفتن ، وملاذ للجميع للاستمتاع بآثار الجمال والفن ، ومكان لنشر الأمل والأمل على صعيد المجتمع.

ونوه الى ان التوجيه الثقافي، وتعزيز روح الهوية الوطنية والثورية وإحساسها، وترويج أسلوب الحياة الإسلامية الإيرانية، وتعزيز التضامن الوطني من بين الأولويات التي يجب تحقيقها من خلال تعزيز رأس المال البشري وتطوير جودة البرامج والاستفادة من الابداع والعمل الدؤوب على مدار الساعة إن شاء الله".

واضاف، ارى من واجبي أن أعبر عن خالص امتناني للدكتور على عسكري على جهوده الدؤوبة خلال فترة رئاسته، والتي تستحق الثناء حقا، وأن أنصحك بالاستفادة من خططه طويلة الأجل وغير المكتملة".

بيمان جبلي، مواليد 1966، خريج ماجستير قسم المعارف الاسلامية والتبليغ من جامعة الامام الصادق عليه السلام عام 1993 . حاصل على شهاة الدكتوراه في مجال الثقافة والعلاقات من جامعة الامام الصادق عام 2004.

وقبل توليه منصبه الحالي، تولى مناصب عدة منها، عضو الهيئة العلمية في جامعة الاذاعة والتلفزيون ، المساعد السياسي لقسم الاخبار في الاذاعة والتلفزيون، محرر الاخبار الخارجية في قسم الاذاعة، محرر الاخبار الداخلية والخارجية لقسم الاخبار في التلفزيون، رئيس تحرير اخبار القناة الثانية في التلفزيون ، المدير العام لقسم الاخبار الداخلية في الوحدة المركزية للانباء ، المدير العام لقسم الاخبار في قناة العالم ، مدير مكتب قناة العالم في بيروت ، المساعد الاعلامي لامين المجلس الاعلى للامن القومي اثناء فترة رئاسة السيد سعيد جليلي وسفير الجمهورية الاسلامية الايرانية في تونس.

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