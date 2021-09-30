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مقتل 24 نزيلا جرّاء أعمال شغب في أحد السجون

لقي 24 نزيلًا مصرعهم، وأصيب 48 آخرون في أعمال شغب وقعت بين عناصر العصابات بأحد سجون الإكوادور.
رمز الخبر: ۵۷۸۰۶
تأريخ النشر: 29 September 2021

موقع تابناك الإخباري_وبحسب أنباء تناقلتها وسائل إعلام محلية، فإن أعمال الشعب اندلعت، أمس الثلاثاء، في سجن "ليتورال" بمدينة "غواياكيل" عاصمة مقاطعة "غاياس" الساحلية، بسبب الصراع على الزعامة داخل السجن بين أفراد العصابات.

وبحسب بيان مسؤولي السجن، فإن أعمال الشغب هذه التي اندلعت صباح الثلاثاء، شهدت قطع رؤوس 5 سجناء بينما قُتل الباقون بأدوات حادة.

وبحسب التقديرات الأولية، أسفرت تلك الأعمال عن مقتل 24 شخصًا، وإصابة 48 آخرين، فيما وردت أنباء عن وصول عدد كبير من وحدات الشرطة والجيش إلى السجن من أجل السيطرة على الأحداث.

ووفقًا لتقارير وسائل إعلام محلية، فإن أعمال الشغب بدأت أولا في الجناحين 8 و 9 بالسجن، وفيهما يوجد أعضاء من عصابتي "لوس لوبوس"، و"تيجويرونيس".

جدير بالذكر أن البلاد شهدت في 23 يوليو/تموز الماضي اشتباكات بين عناصر العصابات في سجنين مختلفين أسفرت عن مقتل 21 شخصًا، وإصابة 35 آخرين.

وتضم سجون الإكوادور 38 ألف شخص تقريبا ما بين محكوم ومعتقل، وأحيانًا ما تنتهي أعمال الشعب التي تشهدها بالتمرد.

كما أن 80 محكومًا قد لقوا حتفهم جرّاء نيران اندلعت بسبب تمرد بدأ بشكل متزامن داخل سجون بـ3 مدن في البلاد يوم 24 فبراير/شباط الماضي.

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