النص الأصلي
صفحه نخست » عمومی
۴۷مشاهدات
‍ پ

صالح يشدد على ضرورة عودة جميع النازحين المسيحيين إلى مناطقهم

شدد الرئيس العراقي برهم صالح، اليوم الأربعاء، على ضرورة عودة جميع النازحين المسيحيين إلى مناطقهم.
رمز الخبر: ۵۷۸۰۵
تأريخ النشر: 29 September 2021

وذكر المكتب الاعلامي لرئيس الجمهورية في بيان،تلقتة "تابناك" أن "صالح استقبل اليوم في قصر السلام ببغداد عدداً من مطارنة وأساقفة الكنيسة الشرقية القديمة في العالم ضم غبطة المطران مار يعقوب دانيال الوكيل البطريركي، ونيافة الأسقف مار كوركيس، ونيافة الأسقف المرتسم حديثاً مار شمعون دانيال".

وأضاف أن "الرئيس صالح هنأ نيافة الأسقف مار شمعون دانيال بمناسبة رسامته أسقفاً على العراق ومعاونا بطريركياً في كاتدرائية مريم العذراء في بغداد".

وأكّد الرئيس صالح وفقاً للبيان على أن "المسحيين مكونٌ أصيلٌ في البلد، ولهم إسهاماتٌ كبيرة في مختلف جوانب الحياة إلى جانب أقرانهم من باقي المكونات".

وشدد على "ضرورة عودة جميع النازحين المسيحيين إلى مناطقهم، وضمان مشاركتهم في الحياة السياسية والاجتماعية والثقافية".

من جانبه، قدّم نيافة مار شمعون دانيال شكره "وتقديره لرئيس الجمهورية ومتابعته المستمرة لشؤون المسيحيين في البلد".

الرجوع الى أعلى الصفحة
رایکم
الاسم:
البرید الإلکتروني:
* التعلیق:
آخرالاخبار
قائد الثورة يصدر قرار بمنع إستيراد الأجهزة المنزلية خاصة الكورية
نائب وزير الخارجية يلتقي جمعا من الرعايا الايرانيين في سلطة عمان
مسؤول برلماني ايراني ينتقد سياسات اميركا الخاطئة وغير المنطقية في المنطقة وافغانستان
لا دولة يمكنها انكار دور ايران المؤثر في مكافحة الارهاب بالمنطقة
سبيل معالجة المشاكل يكمن في تطوير الانتاج المحلي
الصين ترفض طلب امريكا حول تقليص استيرادها للنفط الايراني
لن نتساهل مع ايجاد مقار إرهابية شمال العراق وسندمرها جميعها
روسیا وأزمة أفغانستان
انعكاس قدرة طالبان على باكستان ونتائجها
الحكومة تحيل ملف إنفجار التليل على المجلس العدلي وتشكل لجنة للتفاوض مع صندوق النقد الدولي
روسيا تجري تدريبات إطلاق طراد صاروخي وغواصة نووية
أمازون تعلن عن عدد من المنتجات منها روبوت يتجول في المنزل
تحالف الفتح يدعو الشعب إلى التوجه إلى الإدلاء بأصواتهم على ضوء مخرجات بيان السيد السيستاني
الاحتلال يعيد فتح المسجد الأقصى وكافة أبوابه بعد إغلاقه أمام المصلين وطلبة العلم+فيديو
رئيس مجلس السيادة يسلم توت قلواك دعوة رسمية لرئيس دولة جنوب السودان لزيارة السودان
روسیا وأزمة أفغانستان
هيئة الحشد الشعبي تعلن نجاح خطة الزيارة الأربعينية بنسبة 100%
تعزيزات على الحدود مع اذربيجان بعد تصريحات علييف بخصوص مناورات الحرس الثوري
الاحتلال يعيد فتح المسجد الأقصى وكافة أبوابه بعد إغلاقه أمام المصلين وطلبة العلم+فيديو
كتائب حزب الله: نُحيي الصيحات الحسينية التي رفضت كل انواع التطبيع مع الصهاينة
مندوب الصين في مجلس الامن يدعو لدعم سوريا في مكافحة الارهاب وتلافي الكيل بالمكيالين
الجزائر..مساعٍ لزيادة صادرات الأدوية إلى الخارج
استراتيجية ايران الدفاعية تعتمد القدرات الذاتية والصاروخية
صباغ يدعو لوضع حد للحرب على سوريا وإنهاء الوجود العسكري الأجنبي غير الشرعي على أراضيها
بكين تعرض جيلا جديدا من ناقلات الجند المدرعة
فلسطينيون يسلمون رسالة إلى الامم المتحدة رفضا لاتفاق الإطار بين الاونروا وأمريكا
بحضور قائد القوات البرية؛ ايران تفتتح معهد ابحاث الدفاع المقدس
انجاز سفينتين ذات معايير عالمية في ولاية تلمسان
مسؤول عسكري مطلع: ايران قادرة على فرض ثمن باهظ على العدو
عائلة الشهيد أسامة صبح.. فرحة الشهر القادم والاحتلال إلى زوال