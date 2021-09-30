صالح يشدد على ضرورة عودة جميع النازحين المسيحيين إلى مناطقهم

شدد الرئيس العراقي برهم صالح، اليوم الأربعاء، على ضرورة عودة جميع النازحين المسيحيين إلى مناطقهم.

وذكر المكتب الاعلامي لرئيس الجمهورية في بيان،تلقتة "تابناك" أن "صالح استقبل اليوم في قصر السلام ببغداد عدداً من مطارنة وأساقفة الكنيسة الشرقية القديمة في العالم ضم غبطة المطران مار يعقوب دانيال الوكيل البطريركي، ونيافة الأسقف مار كوركيس، ونيافة الأسقف المرتسم حديثاً مار شمعون دانيال".

وأضاف أن "الرئيس صالح هنأ نيافة الأسقف مار شمعون دانيال بمناسبة رسامته أسقفاً على العراق ومعاونا بطريركياً في كاتدرائية مريم العذراء في بغداد".

وأكّد الرئيس صالح وفقاً للبيان على أن "المسحيين مكونٌ أصيلٌ في البلد، ولهم إسهاماتٌ كبيرة في مختلف جوانب الحياة إلى جانب أقرانهم من باقي المكونات".

وشدد على "ضرورة عودة جميع النازحين المسيحيين إلى مناطقهم، وضمان مشاركتهم في الحياة السياسية والاجتماعية والثقافية".

من جانبه، قدّم نيافة مار شمعون دانيال شكره "وتقديره لرئيس الجمهورية ومتابعته المستمرة لشؤون المسيحيين في البلد".