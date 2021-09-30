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عمان تعلن عن دخول قرار إعادة فتح الحدود الاردنية السورية ‏- ‏مركز جابر الحدودي حيز التنفيذ

أعلن الاردن عن دخول قرار إعادة فتح الحدود الاردنية السورية ‏- ‏مركز جابر الحدودي حيز التنفيذ.
رمز الخبر: ۵۷۸۰۴
تأريخ النشر: 29 September 2021

موقع تابناك الإخباري_ويُطبق على قرار إعادة فتح الحدود الاجراءات الفنية واللوجستية ‏الخاصة باعادة فتح هذا المركز أمام حركة الشحن والمسافرين.

وقالت وزارة الداخلية الاردنية إن هذا القرار جاء لغايات تنشيط الحركة ‏التجارية والسياحية بين البلدين ‏مع مراعاة الاجراءات الامنية والصحية المطلوبة.

وذكر بيان صدر عن الوزارة أن تنفيذ القرار سيتم "وفق مصفوفة الإجراءات الفنية واللوجستية ‏الخاصة بإعادة فتح هذا المركز أمام حركة الشحن والمسافرين".

وبحسب الوزارة فإن القرار "يأتي لغايات تنشيط الحركة ‏التجارية والسياحية بين البلدين الشقيقين ‏مع مراعاة الإجراءات الأمنية والصحية المطلوبة"، ووفق توجيهات من رئيس وزراء المملكة بشر الخصاونة أعطاها خلال زيارته ‏المركز المذكور في 8 يوليو الماضي.

وكانت السلطات الأردنية أغلقت أواخر تموز/يوليو معبر جابر مؤقتا أمام حركة البضائع والركاب. فيما أوضح مصدر بوزارة داخلية المملكة أن الإجراء تم "نتيجة لتطورات الأوضاع الأمنية في الجانب السوري".

وفي 8 آب/أغسطس أفادت وسائل إعلام أردنية بأن السلطات في معبر جابر سمحت بدخول سائقي الشاحنات السوريين واللبنانيين العالقين على المعبر إلى الأراضي الأردنية.

بدوره، أكد مدير مركز جابر الحدودي الأردني مع سوريا مؤيد الزعبي بدء تنفيذ قرار إعادة فتح مركز حدود جابر- نصيب وإعادة العمل فيه بكامل طاقته.

وقال الزعبي إن "حركة الشحن والمسافرين على مركز حدود جابر-نصيب بدأت صباح اليوم مع تنفيذ مجموعة من الإجراءات مثل إلغاء عملية النقل التبادلي والدخول أو الخروج مباشرة لمركبات الشحن أو لحافلات المسافرين بعد إجراءات التفتيش والتدقيق كما يسمح لشاحنات الترانزيت بالدخول للأردن باتجاه السعودية والخروج من الأردن باتجاه سورية".

وأضاف الزعبي أنه "يسمح بمغادرة الأردنيين إلى الجانب السوري باستخدام مركبات النقل العمومية والحافلات دون موافقة مسبقة من وزارة الداخلية كما كان معمولاً به سابقاً كما يسمح لـ 100 مركبة شحن بدخول الحدود يومياً ولا يشترط عدد معين لحافلات المسافرين".

وكشف الزعبي أنه "يشترط على المسافرين والسائقين سواء القادمين أو المغادرين إظهار شهادة فحص "P C R" لمدة 72 ساعة وسيتم فحص غير متلقي اللقاح داخل الحدود أو إظهار شهادة حصولهم على اللقاح بجرعتين".

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