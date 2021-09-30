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مدبولي يتابع خطوات إقامة المجمعات الصناعية والحرفية داخل مناطق "حياة كريمة"

عقد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي، اجتماعاً امس الثلاثاء؛ لمتابعة الخطوات الخاصة بإقامة المجمعات الصناعية والحرفية داخل المناطق التي يتم تطويرها ورفع كفاءتها ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، بحضور عدد من الوزراء.
رمز الخبر: ۵۷۸۰۱
تأريخ النشر: 29 September 2021

موقع تابناك الإخباري_وأشار مدبولي، إلى أن "المشروعات المتنوعة التي يتم تنفيذها فى إطار المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، تستهدف رفع كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين في مختلف القطاعات، بكافة المناطق التي تستهدفها المبادرة، إلى جانب السعى لتحسين مستوى معيشتهم"، منوهاً إلى الدور المهم للمجمعات الصناعية والحرفية المخطط إقامتها فى هذه المناطق في تحقيق هذه الأهداف، وفق بيان لمكتبه الاعلامي.

ولفت مدبولي خلال الاجتماع إلى العديد من المبادرات السابقة المتعلقة بإقامة مشروعات ومجمعات صناعية وحرفية على مستوى القرى، مؤكداً أهمية التنسيق بين مختلف الجهات المعنية بتنفيذها، والعمل على تقييم كل مبادرة، بما يسهم في تعظيم الاستفادة منها، لافتاً إلى ضرورة وجود كيان أو جهة واحدة تتولى إدارة ومتابعة تلك المشروعات والمجمعات الصناعية والحرفية التي سيتم إقامتها، وكذا القيام بأعمال التسويق والترويج لمنتجات هذه المجمعات بمختلف الأسواق.

ونوه رئيس الوزراء إلى "ضرورة وجود رؤية متكاملة للصناعات والحرف المستهدفة داخل المجمعات المقرر إقامتها، بحيث تعتمد بشكل كبير على المقومات التي تتمتع بها المناطق التى سيتم تنفيذ هذه المجمعات بها، إلى جانب العمل على تعزيز صناعة مدخلات ومكملات الانتاج، بما يلبي احتياجات ومتطلبات الصناعات الكبرى، وذلك سعياً لتقليل استيراد تلك المدخلات، وبما يدعم جهود تعظيم نسبة المكون المحلي بمختلف الصناعات".

وجدد رئيس الوزراء التأكيد على "دور إقامة المجمعات الصناعية والحرفية داخل مكونات مبادرة "حياة كريمة"، في توفير المزيد من فرص العمل للشباب، وتحقيق أوجه التنمية المختلفة، بما يسهم في تقليل الهجرة الداخلية، ويرفع من مستوى معيشة المواطنين"، مشيراً إلى أنه يتم العمل على توفير الأراضي اللازمة لإقامة مثل هذه المجمعات، وذلك من خلال وزارة التنمية المحلية بالتعاون مع مختلف المحافظات على مستوى مصر.

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