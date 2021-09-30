السفير الفرنسي لدى بغداد يسلم صالح رسالة خطّية من نظيره الفرنسي

تلقى الرئيس العراقي برهم صالح، اليوم الأربعاء، رسالة خطّية من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، خلال استقباله في قصر السلام ببغداد، السفير الفرنسي لدى العراق إريك شوفالييه

وذكر المكتب الإعلامي لرئيس الجمهورية في بيان،تلقتة "تابناك" أن "السفير شوفالييه نقل رسالة خطّية من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى الرئيس برهم صالح تضمّنتْ شكره وتقديره لحفاوة استقباله خلال زيارته الأخيرة لعدد من المدن العراقية، وتثمّينه للجهود التي يبذلها العراق من أجل دعم أمنه واستقراره الداخلي ومساعيه الحثيثة لإرساء السلام في المنطقة، وتخفيف توتراتها، حيث أكد فيها أن فرنسا ستبقى شريكاً أساسياً للعراق من خلال التعاون المشترك اقتصادياً وسياسياً".

وأشار البيان إلى أن "الرئيس صالح نقل من خلال السفير، تحياته إلى الرئيس ماكرون". وأكد صالح "تطلع العراق لتعزيز وتطوير العلاقات الثنائية وسبل تعزيزها نحو المزيد من التعاون الثنائي المشترك بما يخدم المصالح المشتركة للشعبين، والعمل على إرساء السلام في المنطقة".

وبين أن "السياسة المتوازنة للعراق مبنية على دعم أمنه واستقراره وإعادة العراق لدوره المحوري الفاعل في المنطقة"، لافتا الى أن "العراق يتطلع إلى التعاون في قضايا مكافحة الإرهاب والتعاون الاقتصادي والتجاري والعمل الوثيق في مجال حماية البيئة ومعالجة الآثار الكبيرة للتغير المناخي".

يذكر أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون زار بغداد في 27 آب الماضي للمشاركة في اجتماع دول الجوار، حيث التقى برئيسي الجمهورية برهم صالح والوزراء مصطفى الكاظمي. كما توجه بعدها الى الموصل واطلع على اعادة اعمار جامع النوري والكنيسة الطاهرة. كما زار محافظة اربيل والتقى بالمسؤولين في حكومة كردستان.