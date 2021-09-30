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الدبيبة يبحث مع قائد القيادة العسكرية الأميركية في إفريقيا تطورات الوضع الأمني في ​ليبيا​

التقى رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية عبد الحميد الدبيبة، أمس الثلاثاء، بقائد القيادة العسكرية الأمريكية في إفريقيا "أفريكوم"، الجنرال ستيفين تاونسند، في طرابلس، بحضور سفير ومبعوث الولايات المتحدة الخاص لدى ليبيا، ريتشارد نورلاند.
رمز الخبر: ۵۷۷۹۵
تأريخ النشر: 29 September 2021

موقع تابناك الإخباري_وجرى خلال اللقاء مناقشة تطورات الوضع الأمني في ​ليبيا​، اضافة الى مناقشة ملف إخراج المسلحين وتواجد قوات أجنبية بالجنوب الليبي، والجهود المبذولة مع الدول الحدودية حيال هذا الشأن.

كما اتفق على مواصلة التعاون الاستراتيجي المشترك بين دولة ليبيا والولايات المتحدة الأمريكية فيما يخدم استقرار وأمن المنطقة.

وأفادت ​السفارة الأميركية​ لدى ليبيا في تغريدة على "تويتر"، بأن اللقاء الذي جرى بحضور سفير ​الولايات المتحدة​ ومبعوثها الخاص إلى ليبيا ​ريتشارد نورلاند​، تطرق إلى كيفية جعل الانتخابات المقررة في 24 كانون الأول خطوة مهمة نحو استقرار ليبيا على المدى الطويل في ظل حكومة وطنية منتخبة واستقرار إقليمي بدون تدخل أجنبي.

يشار إلى أن القيادة العسكرية الأميركية في إفريقيا (USAFRICOM)، تضم قوات مقاتلة موحدة تحت إدارة وزارة الدفاع الأمريكية ومسؤولة عن العمليات العسكرية والعلاقات العسكرية مع 53 دولة إفريقية عدا ​مصر​.

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