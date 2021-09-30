الخارجية: تعليمات بينغ وراء الإفراج عن مديرة هواوي في كندا

قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية، هوا تشون ينغ، إنه بناء على تعليمات من الرئيس شي جين بينغ، ساعدت الحكومة الصينية والحزب الشيوعي في إطلاق سراح المديرة المالية لعملاقة الاتصالات هواوي، منغ وانتشو، من الاحتجاز في كندا.

موقع تابناك الإخباري_ونقلت وكالة بلومبرغ للأنباء عن المتحدثة في مؤتمر صحفي ببكين، إنه بفضل جهود الحكومة ودعم الشعب عادت منغ، مضيفة أنه كان انتصاراً للشعب والعدالة.

وقالت هوا، إن الصين تولي أهمية كبيرة لحقوق مواطنيها.

وتواجه منغ، ابنة مؤسس شركة هواوي رين زينغ فوي، تهماً بالاحتيال المصرفي في الولايات المتحدة وبانتهاك العقوبات ضد إيران، واحتُجزت في كندا في 2018، وسعت الولايات المتحدة إلى تسلمها.

وبموجب اتفاق في محكمة في نيويورك مع وزارة العدل الأمريكية، سحبت الولايات المتحدة طلب تسلمها، وسمحت لها بالعودة إلى الصين.

وأرجئت المحاكمة إلى 1 ديسمبر (كانون الأول) 2022، قبل إسقاط القضية إذا التزمت منغ بشروط الاتفاق.