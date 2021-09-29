دبلوماسي ايراني: الجزر الثلاث جزء لا يتجزأ من ارض ايران

ان الجمهورية الاسلامية الايرانية تكرر موقفها الثابت والمبدئي بانها لا تعترف رسميا بوجود مثل هذا الخلاف بين ايران والامارات.

رد مندوب الجمهورية الاسلامية الايرانية في مكتب منظمة الامم المتحدة في نيويورك بيمان غدير خمي على المزاعم الفارغة لمندوب الامارات في اجتماع الجمعية العامة مؤكدا بان الجزر الثلاث، تنب الكبرى وتنب الصغرى وابو موسى، جزء لا يتجزأ من ارض ايران وان اي ادعاء خلاف ذلك مرفوض بكل حزم.

وقال بيمان غدير خمي المستشار الثاني للجمهورية الاسلامية الايرانية في مكتب منظمة الامم المتحدة في نيويورك ردا على مزاعم مندوب الامارات في اجتماع الدورة 76 للجمعية العامة للامم المتحدة، حول الجزر الايرانية الثلاث: انني ارغب بالرد على المزاعم الفارغة لمندوب الامارات العربية المتحدة ضد وحدة اراضي بلادي حول الجزر الايرانية ابو موسى وتنب الكبرى وتنب الصغرى.

واضاف: ان الجمهورية الاسلامية الايرانية تكرر موقفها الثابت والمبدئي بانها لا تعترف رسميا بوجود مثل هذا الخلاف بين ايران والامارات. هذه الجزر الثلاث جزء لا يتجزأ من ارض ايران وان اي ادعاء خلاف ذلك مرفوض بكل حزم.

وتابع قائلا: رغم ذلك وبغية ابداء منتهى الاحترام لمبدأ حسن الجوار، فقد اعلنت ايران دوما استعدادها للمحادثات الثنائية مع الامارات بهدف تبديد اي سوء للفهم يمكن ان يكون موجودا لدى الامارات حول جزيرة ابو موسى.

وقال غدير خمي: كما ينبغي تذكير مندوب الامارات العربية المتحدة بان العبارة الصحيحة وهي "الخليج الفارسي" مستخدمة منذ اكثر من 500 عام قبل الميلاد في الاشارة الى الرقعة المائية الواقعة بين شبه جزيرة العرب وايران وسيظل هذا الاسم الى الابد.