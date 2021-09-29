حجم الصادرات الايرانية لـ أوزبكستان ينمو 370 %

وشمل الاجتماع مباحثات حول مضامين المسودة وتقديم وجهات النظر بهذا الخصوص والتنسيق حول الجولة القادمة للاعمال في اكتوبر/تشرين الاول المقبل.

سجل حجم صادرات السلع الايرانية الى أوزبكستان نموا بنسبة 370 % في الشهور الخمسة الاولى من السنة المالية الجارية فترة 21 مارس/آذار حتى 20 اغسطس/آب 2021 قياسا بالفترة المناظرة 2020.

جاء ذلك في الاجتماع الفني الثاني حول صياغة مسودة اتفاقية التجارية التفضيلية بين ايران واوزبكستان وتحديد السلع المشمولة، والذي عقد افتراضيا يوم الثلاثاء، بحسب موقع منظمة التنمية التجارية الايرانية.

وأشير خلال الاجتماع أن اوزبكستان أضحت ثاني الاسواق التصديرية للسلع الايرانية من بين دول رابطة الدول المستقلة ( الاتحاد السوفيتي سابقا)، بعد روسيا.

وشمل الاجتماع مباحثات حول مضامين المسودة وتقديم وجهات النظر بهذا الخصوص والتنسيق حول الجولة القادمة للاعمال في اكتوبر/تشرين الاول المقبل.