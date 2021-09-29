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مسؤول عسكري مطلع: ايران قادرة على فرض ثمن باهظ على العدو

ان القوات المسلحة للجمهورية الاسلامية الايرانية اليوم قادرة على ان تفرض على العدو ثمنا باهظا ولا يمكنه التعويض عنه.
رمز الخبر: ۵۷۷۸۷
تأريخ النشر: 29 September 2021

اكد مسؤول عسكري مطلع في مقر "خاتم الانبياء (ص)" المركزي بان القوات المسلحة للجمهورية الاسلامية الايرانية قادرة اليوم على ان تفرض على العدو ثمنا باهظا ولا يمكنه التعويض عنه.

وقال المسؤول المطلع في تصريح له يوم الثلاثاء في حشد من النخب الجامعية حول التهديدات الاقليمية: ان الكيان الصهيوني وبدعم من اميركا وبعض الدول الاوروبية مازال يعد التهديد والمزعزع الاول للامن في منطقة غرب اسيا.

واكد باننا اعددنا خططا لاجهاض هذه التهديدات في ظروف اليوم واضاف: ان ايدينا المليئة من ناحية وجود العديد من السيناريوهات الاستخبارية والعملانية حول المراكز الحساسة والمنظومات الاستراتيجية وكذلك مصادر اميركا ذات الصلة بهذا الكيان الشيطاني، قد حوّل موقفنا من الغموض والنقص الاستخباري الى الشفافية والوصول بمستوى عال (الى تلك المعلومات) ومعنى ذلك ان لنا اليد الاستراتيجية العليا في هذه المعادلة.

واضاف: ان القوات المسلحة للجمهورية الاسلامية الايرانية اليوم قادرة على ان تفرض على العدو ثمنا باهظا ولا يمكنه التعويض عنه.

واوضح هذا المسؤول المطلع بان غالبية النفقات المالية والبشرية والهزائم المتعددة التي تكبدتها اميركا في المنطقة خاصة خلال العقدين الاخيرين، تعود لاتباع استراتيجيات ومطالب الكيان الصهيوني وقال: ان علاقة الكيان الصهيوني واميركا ستتحول قريبا الى علاقة "خسارة-خسارة" وسنثبت مؤشرات وعناصر هذا الحدث في الوقت المناسب.

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