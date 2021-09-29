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محادثات ايرانية روسية حول تطوير التعاون النووي السلمي

واعرب اسلامي عن امله بان يعمل الطرفان عبر طريق المحادثات على الاسراع بوتيرة التعاون وتعزيزه.
رمز الخبر: ۵۷۷۸۱
تأريخ النشر: 29 September 2021

التقى مساعد رئيس الجمهورية رئيس منظمة الطاقة الذرية الايرانية محمد اسلامي في موسكو الثلاثاء رئيس شركة "روس اتوم" الحكومة الروسية الكسي ليخاتشوف حيث جرى البحث والتشاور حول تطوير التعاون النووي السلمي بين البلدين.

وجرى البحث وتبادل وجهات النظر في هذا اللقاء بين المسؤولين الايرانيين والروس بحضور السفير الايراني في موسكو كاظم جلالي، حول القضايا ذات الاهتمام المشترك في مجال الطاقة النووية.

واكد الجانبان على العلاقات الاستراتيجية والتعاون بين البلدين في مختلف القضايا واعلنا بانهما يسعيان لمتابعة التعاون حول الطاقة النووية السلمية بسرعة اكبر.

وتباحث اسلامي وليخاتشوف حول احدث التطورات والتعاون بين منظمة الطاقة الذرية الايرانية وشركة "روس اتوم" الحكومة الروسية.

واشار رئيس منظمة الطاقة الذرية الايرانية الى العلاقات العميقة والاستراتيجية بين طهران وموسكو في مختلف الاصعدة الثنائية والدولية وقال: ان التعاون بين البلدين في مجال الانشطة النووية السلمية ومن ضمنها في مجال انشاء وتطوير المحطات النووية يمضي الى الامام بصورة جيدة وان هذا التعاون يجب توسيعه.

واعرب اسلامي عن امله بان يعمل الطرفان عبر طريق المحادثات على الاسراع بوتيرة التعاون وتعزيزه.

بدوره رحب ليخاتشوف بتعميق العلاقات الثنائية خاصة في مجال الطاقة النووية السلمية.

وكان مساعد رئيس الجمهورية رئيس منظمة الطاقة الذرية الايرانية محمد اسلامي قد وصل الى موسكو الثلاثاء لاجراء محادثات مع نظيره الروسي رئيس شركة "روس اتوم" الحكومية.

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محادثات ايرانية روسية حول تطوير التعاون النووي السلمي
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