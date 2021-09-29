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كتائب حزب الله: نُحيي الصيحات الحسينية التي رفضت كل انواع التطبيع مع الصهاينة

واوضحت “نحيي الصيحات الحسينية التي رفضت كل انواع التطبيع مع الصهاينة بأبهى صور الرفض لمخططات الاحتلال”.
رمز الخبر: ۵۷۷۸۰
تأريخ النشر: 29 September 2021

اصدرت كتائب حزب الله ، اليوم الثلاثاء ، بيانا شكرت فيها الصامدين والرافضين للتطبيع والمداهنة لاميركا والصهاينة.

وذكرت الكتائب في بيان تلقته “العهد نيوز”، إن “العراقيين في كل عام يحيون ذكرى الاربعين ويقدمون اروع دروس الولاء للامام الحسين (عليه السلام)”.

واضافت “يجب ايصال كل المفاهيم الانسانية والثورية الحسينية الى العالم وبيان أوجه المظلومية للشعوب المستضعفة”.

واوضحت “نحيي الصيحات الحسينية التي رفضت كل انواع التطبيع مع الصهاينة بأبهى صور الرفض لمخططات الاحتلال”.

وقدمت كتائب حزب الله الشكر للصامدين على منهج الرفض الحسيني لكل اشكال المداهنة لاميركا والصهاينة وحكومات الاعراب.

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