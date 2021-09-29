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ايران تطالب مجلس الامن الدولي بارغام الكيان الاسرائيلي على انهاء اعتداءاته على سوريا

ان إعادة إعمار سوريا وعودة اللاجئين يجب ان تتم بالتوازي، فهذان الامران يعززان بعضهما بعضا، وهذا الامر يتطلب الغاء التسييس عن المساعدات الانسانية.
رمز الخبر: ۵۷۷۷۹
تأريخ النشر: 29 September 2021

طالب سفير ومندوب الجمهورية الاسلامية الايرانية الدائم لدى منظمة الامم المتحدة مجيد تخت روانجي، مجلس الامن الدولي بارغام الكيان الاسرائيلي على انهاء اعتداءاته على سيادة سوريا ووحدة اراضيها فورا.

وفي كلمته الثلاثاء خلال اجتماع لمجلس الامن الدولي بشأن التطورات السياسية والامنية في سوريا، قال تخت روانجي: إثر جهود المبعوث الخاص للامين العام لمنظمة الامم المتحدة في شؤون سوريا والتعاون الذي تبذله الحكومة السورية، فمن المتوقع ان يتم عقد الاجتماع القادم للجنة الدستور قريبا. وهذا حدث مشجع.

وقال تخت روانجي أننا نعلن مرة اخرى دعمنا لجهود المبعوث الخاص للامين العام لمنظمة الامم المتحدة في شؤون سوريا، والتعاطي البناء للحكومة السورية في تسهيل نشاط هذه اللجنة.

واضاف: اننا نشجع رؤساء اللجنة المشتركة على التعاون البناء وفقا لروح المرونة والمصالحة.

وتابع قائلا: ينبغي ان تواصل اللجنة اعمالها دون اي تدخل او ضغوط اجنبية، وأن تعيين اي مهلة مختلقة لإنهاء نشاطها او اي شروط وإلزامات مماثلة اخرى، سيؤثر سلبا على نشاط اللجنة.

وقال تخت روانجي: انه يجب ضمان ان هذه العملية هي عملية سياسية بقيادة سوريا في الواقع ومتعلقة بسوريا ومسهلة من قبل منظمة الامم المتحدة.

واضاف: انه بموازاة أعمال اللجنة، لابد من بذل جهود جادة في مجالات اخرى ايضا. وقبل كل شيء، لابد من إنهاء احتلال اجزاء من سوريا، وبناء عليه، على جميع القوات الاجنية غير المدعوة رسميا ان تغادر هذا البلد دون تأخير ودون أي شروط مسبقة.

وقال السفير الايراني: كما ينبغي على مجلس الامن الدولي ان يعمل بمسؤوليته وان يرغم الكيان الاسرائيلي على إنهاء اعتداءاته على سيادة سوريا ووحدة اراضيها فورا،

واستنكر هكذا ممارسات استفزازية بشدة، واعتبرها بأنها تمثل انتهاكا سافرا للحقوق الدولية وتعرض السلام والامن الاقليمي والدولي للخطر.

واكد تخت روانجي وفقا لارنا ،على ضرورة استمرار محاربة كل المجموعات الارهابية دون توقف، لأن تواجدها واستمرار ممارساتها الاجرامية يهدد امن سوريا ووحدة اراضيها وكذلك السلام والامن في المنطقة.

وأردف قائلا: اننا نرفض النشاطات الانفصالية او المخططات اللامشروعة للحكم الذاتي في سوريا، ونستنكر كل محاولات دعمها، ولابد أن يحترم الجميع سيادة سوريا ووحدتها تماما.

واضاف: ان إعادة إعمار سوريا وعودة اللاجئين يجب ان تتم بالتوازي، فهذان الامران يعززان بعضهما بعضا، وهذا الامر يتطلب الغاء التسييس عن المساعدات الانسانية.

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