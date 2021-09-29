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غريب ابادي يدعو الوكالة الذرية الى ادانة الهجمات الارهابية الصهيونية على المنشات النووية الايرانية

ولفت الى إن تعاون طهران خارج إطار اتفاق الضمانات مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، يأتي بصورة تطوعية وان استمرار حسن نيتنا يعتمد على أفعالهم .
رمز الخبر: ۵۷۷۷۷
تأريخ النشر: 29 September 2021

دعا سفير ومندوب الجمهورية الاسلامية الايرانية لدى المنظمات الدولية في فيينا كاظم غريب آبادي الوكالة الدولية للطاقة الذرية الى ادانة الهجمات الارهابية للكيان الصهيوني على المنشات النووية الايرانية.

وأفادت وكالة تسنيم الدولية للانباء ان مندوب إيران لدى المنظمات الدولية كاظم غريب آبادي دعا في مقابلة مساء الثلاثاء الى ادانة الهجمات الارهابية للكيان الصهيوني على المنشات النووية الايرانية.

وقال : اذا كانت الوكالة بصدد تنفيذ اعمال المراقبة فيجب عليها العمل بمسؤوليتها وان تقوم بادانة الهجمات الارهابية بشكل صريح على المنشات الايرانية.

وأضاف : "على امريكا وحلفائها الغربيين أن يمنعوا الأعمال الإرهابية التي يقوم بها الكيان الصهيوني إن أرادوا استمرار إشراف الوكالة وأعمالها الرقابية في إيران".

وصرح قائلا : ان ردنا على الاجراءات التخريبية لا يسقط المسؤولية عن الاخرين ولاسيما الوكالة .

ولفت الى إن تعاون طهران خارج إطار اتفاق الضمانات مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، يأتي بصورة تطوعية وان استمرار حسن نيتنا يعتمد على أفعالهم .

وتساءل قائلا : لماذا يتوقعون منا أن ندفع الثمن مجددا، حين يقوم كيان مزيف لا يلتزم بأي معاهدة نووية، بأعمال تخريبية إرهابية.

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غريب ابادي يدعو الوكالة الذرية الى ادانة الهجمات الارهابية الصهيونية على المنشات النووية الايرانية
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