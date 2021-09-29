هيئة الحشد الشعبي تعلن نجاح خطة الزيارة الأربعينية بنسبة 100%

وذكرت الهيئة في بيان اليوم الثلاثاء، تلقتة "تابناك" أنه "بعد أسابيع من الاستعداد والجهد والتفاني ومواصلة الليل بالنهار، تزف قيادة عمليات الفرات الأوسط للحشد الشعبي والقوات الملحقة، نجاح خطة تأمين وخدمة زيارة الأربعين ١٠٠٪ بمشاركة أكثر من ١٧ مليونا بينهم عشرات الآلاف من الزوار العرب والأجانب".

وأضافت، أنه "اشترك بتأمين الزيارة ٩٥٠٠ مقاتل حيث لم تسجل أي حالة خرق معادٍ سواء في داخل كربلاء المقدسة ومحيطها أو في طرق مرور الزائرين"، مبينة انه "تم نشر القوات على أربعة محاور وتم من خلالها مسك العقد المهمة وغلق طرق التهديد وتكوين خط صد قوي مانع ومحصن مدعوم بأنظمة كاميرات حرارية وطيران مسير، مما أسهم في تأمين مناطق التهديد".

من جانبها، قامت مديرية الهندسة العسكرية، بحسب البيان، بأعمال فتح الطرق وتهيئة الكراجات والساحات لوقوف العجلات ودعم دوائر محافظة كربلاء المقدسة من خلال توفير عشرات الآليات الكبيرة والتخصصية في جميع محاور المدينة، فضلا عن اسناد مدني طوعي لدعم المواكب وخدمة زوار الاربعينية.

ولفتت الى ان "طبابة الحشد الشعبي فقط قدمت الخدمات الطبية لأكثر من (833040) الف زائر، و246 إحالة بين مستشفى الشهيد ابومهدي المهندس وباقي المستشفيات التابعة لوزارة الصحة وتعفير اكثر من (37300) حيث تم ذلك من خلال توفير 28 مفرزة طبية ومستشفىا ميدانيا وبمشاركة 718 منتسبا و148 عجلة."

وتابعت: "كما قامت مديرية التوجيه العقائدي في هيئة الحشد الشعبي بدور كبير في التبليغ والإرشاد الديني والتذكير ببطولات أبناء الحشد الشعبي في الاستجابة لفتوى الجهاد الكفائي وذلك من خلال المواكب الحسينية والمخيمات القرانية والفكرية والثقافية التي تنتشر على طول طرق مسير الزوار".

واكدت الهيئة، ان "جهود الحشد الشعبي الأمنية والخدمية ستتواصل لما بعد زيارة الأربعين وسينتقل جزء كبير من هذا الجهد الى محافظة النجف الاشرف للمشاركة في حماية وتأمين زيارة الإمام علي (عليه السلام) بذكرى وفاة الرسول محمد (صلى الله عليه وآله وسلم)".



