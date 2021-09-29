الحشد الشعبي يوفر خدمة الاتصالات المجانية لزوار الأربعين

قدمت مديرية الاتصالات في هيئة الحشد الشعبي خدمات الاتصال المجاني للزوار، بواقع 6 مواقع وفي كل موقع 30 جهازا، و بلغ عدد الزوار الذي توافدوا على هذه المواقع 12 الف زائر.

موقع تابناك الإخباري_وأنشأت مديرية الاتصالات في هيئة الحشد الشعبي مركزاً متقدماً وهاماً للقيادة والسيطرة، وبات يغطي جميع المحافظات، وكشف مدير القيادة والسيطرة بالحشد الشعبي فائز الموسوي، عن "تغطية محافظة كربلاء المقدسة بالكامل بواسطة 400 كاميرا"، مشيرا الى "وجود 6 كاميرات في مداخل كربلاء المقدسة لعد الأشخاص الوافدين والقادمين للمحافظة".

كما وفرت مديرية الاتصالات مركزا للقيادة والسيطرة لدعم الجهد الأمني والخدمي من خلال منظومات متطورة للاتصال والرصد والمراقبة غطت مسارات حركة الزائرين بواقع 650 كاميرا و نصب مواكب للاتصال المجاني تحقق فيها 710 ألاف اتصال دولي و 322 الف اتصال محلي، وتوفير خدمة الانترنت في تلك المواكب.

هذا، وأعلنت هيئة الحشد الشعبي، نجاح خطة الزيارة الاربعينية للامام الحسين (عليه السلام) في كربلاء المقدسة. وذكرت في بيان ، أنه "بعد أسابيع من الاستعداد والجهد والتفاني ومواصلة الليل بالنهار، تزف قيادة عمليات الفرات الأوسط للحشد الشعبي والقوات الملحقة، نجاح خطة تأمين وخدمة زيارة الأربعين ١٠٠٪ بمشاركة أكثر من ١٧ مليونا بينهم عشرات الآلاف من الزوار العرب والأجانب".