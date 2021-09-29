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البنتاغون: طالبان تبقى منظمة إرهابية على صلة بـ"القاعدة"

دعا مسؤول رفيع المستوى في البنتاغون إلى عدم التخلي عن اعتبار حركة طالبان التي أعادت سيطرتها على أفغانستان، لا تزال منظمة إرهابية.
رمز الخبر: ۵۷۷۶۳
تأريخ النشر: 29 September 2021

موقع تابناك الإخباري_وقال رئيس هيئة الأركان المشتركة الأمريكية الجنرال مارك ميلي أثناء في اجتماع لجنة بمجلس الشيوخ اليوم الثلاثاء: "دعونا نذكر أن طالبان كانت ولا تزال منظمة إرهابية وأنهم لم يقطعوا علاقاتهم مع تنظيم القاعدة".

واكمل ميلي "علينا أن ندرك أن حركة طالبان كانت وما زالت منظمة إرهابية ولم تقطع اتصالاتها مع تنظيم القاعدة"، مضيفا "علينا أن نواصل العمل على حماية الولايات المتحدة وشعبها من أي هجمات إرهابية قد تنبع من أفغانستان".

ولم يستبعد أن ينجح الإرهابيون في استعادة إمكانيتهم على تنظيم الهجمات من أراضي أفغانستان.

وأضاف ميلي إنه حذر أواخر عام 2020 من أن الانسحاب السريع من أفغانستان دون تلبية شروط محددة، يهدد بفقدان المكاسب التي تم تحقيقها في هذا البلد، ومن شأنه أن يعجل انهيار الجيش الأفغاني والحكومة في كابل، مما يؤدي إلى سيطرة طالبان أو نشوب حرب أهلية في البلاد.

واستطرد رئيس هيئة الأركان الأمريكية المشتركة: "كان ذلك قبل عام، ولا أزال متمسكا بتقييمي هذا".

وأكد ميلي أن "الانهيار المتسارع للقوات الأفغانية خلال 11 يوما درس لا يجب أن ننساه أبدا".

واردف إن أكثر من 800 ألف جندي أمريكي خدموا في أفغانستان، وكان عدد القوات وقت الذروة في عام 2011 نحو 97 ألف جنديا، إلى جانب 41 ألف من قوات الناتو.

وفيما يتعلق بطالبان، قال ميلي إن الحركة التزمت باتفاق الدوحة بعدم مهاجمة القوات الأمريكية، لكنها لم تحترم بالكامل أي شرط آخر.


         

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