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وزير الدفاع: نتابع بدقة التطورات شمالي سوريا وملتزمون بمذكرة التفاهم مع روسيا

أكد وزير الدفاع التركي خلوصي أكار، متابعة بلاده بدقة التطورات الأخيرة في الشمال السوري.
رمز الخبر: ۵۷۷۶۰
تأريخ النشر: 29 September 2021

موقع تابناك الإخباري_موقف اكار جاء في اجتماع عقده امس الإثنين، عبر تقنية الفيديو كونفرانس، شارك فيه نائبه يونس إمره قره عثمان أوغلو، ورئيس هيئة الأركان يشار غولر، وقادة القوات البرية موسى أوسوار، والبحرية عدنان أوزبال، والجوية حسن كوجوك آق يوز.

وقال أكار إن الجيش التركي يواصل بحزم مكافحة الإرهاب، لا سيما في سوريا والعراق، مع احترام أمن حدود الدول الجارة وحقوقها السيادية.

وشدد على عدم وجود فرق بين تنظيمي "بي كا كا" و "ي ب ك" اللذين تعتبرهما انقرة إرهابيين، لافتا إلى وجود صور وأدلة لا حصر لها يعلمها الجميع.

وأضاف: "لكننا نرى مع الأسف أن حلفاءنا الأمريكيين يزودونهم بالأسلحة والذخائر والمعدات بطريقة لا تليق مع روح التحالف".

وحول مذكرة التفاهم الروسية التركية، أكد أكار التزام بلاده بالمبادئ المنصوص عليها في المذكرة. وتابع: "كان هناك تصاعد في الهجمات الجوية في الآونة الأخيرة، وقلنا إن ذلك لا يتوافق مع مذكرة التفاهم".

وأردف: "ينبغي أن نحقق النجاح من أجل أمن إخواننا السوريين هناك من جهة، ومن جهة أخرى من أجل أمن قواتنا وحدودنا، وحماية بلادنا التي لا تتحمل موجة هجرة جديدة".

وفي مايو/ أيار 2017، أعلنت تركيا وروسيا وإيران، التوصل إلى اتفاق على إقامة "منطقة خفض تصعيد" في إدلب، ضمن اجتماعات أستانة المتعلقة بالشأن السوري.


         

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