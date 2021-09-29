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مندوب روسيا في مجلس الأمن: إعادة الاستقرار في سوريا لن يتحقق الا ببسط السيادة على أراضيها

أكد مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا أن "الارهابيين يحاولون في ادلب السورية إستغلال الاوضاع، وقاموا بالاعتداء على القوات السورية وتسببوا بجرح أكثر من 200 عنصر من الجيش السوري، كما نلحظ ترديا للوضع في منطقة العمليات التركية في شمالي سوريا وما بعد الفرات في إطار من المواجهة بين الاكراد والقبائل العربية.
رمز الخبر: ۵۷۷۵۳
تأريخ النشر: 28 September 2021

موقع تابناك الإخباري_ودان المندوب الروسي، اليوم الثلاثاء، في كلمة خلال جلسة لمجلس الامن الدولي حول سوريا والشرق الاوسط، الهجمات الاسرائيلية الجوية ضد الاراضي السورية معتبرا أنها تقوّض استقرار سوريا".

وأكد أن "إعادة السلم والاستقرار في سوريا لن يتحقق الا ببسط للسيادة على كامل الاراضي، ولا بد من وقف الوجود الدولي غير المشروع".

وأكمل قائلا: "يعتبر الوضع الانساني في سوريا صعبا للغاية ولا بد ان نتوقف عن تسييس المسألة الانسانية السورية ويجب العمل تحت راية الامم المتحدة وضمان المساعدة الانسانية لكل السوريين".

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