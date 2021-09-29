انتاج أول لقاح ضد فيروس كورونا محلي الصنع بالشراكة سينوفاك الصينية

تبدأ الجزائر يوم غد الاربعاء في إنتاج أول لقاح مصنوع بالجزائر ضد فيروس كورونا، من مصنع صيدال قسنطينة بمشاركة الشريك الصيني نهاية الشهر الجاري.

موقع تابناك الإخباري_ودخل هذا اللقاح حيز الإنتاج في وقت قياسي وفق معايير دولية لصناعة الأدوية المعقمة، وذلك بالشراكة مع الشركة الصينية سينوفاك.

واقتضى تجهيز اللقاح الجزائري وحدة صيدال بالعتاد الذي يتوافق والمقاييس المعمولة بها مع تأهيل الإطارات لانتاج 5 ملايين حقنة كمرحلة اولى.

ويعمل مخبر صيدال قبل توزيع المنتوج الجديد على مراقبة نوعية اللقاح كوفيد-19، بالموازاة مع الوكالة الوطنية للمواد الصيدلانية، بحسب معالم تسيير الجودة و اساليب الحفظ المناسبة.

وهكذا حجزت صيدال مكانة بين المختبرات العالمية بتجربة صناعة دواء جديد يضمن الاستقلالية والاكتفاء الذاتي ويوفر العملة الصعبة للبلاد.