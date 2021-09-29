أردوغان: اقتصادنا يسير بسرعة نحو المكانة التي يستحقها

في مؤتمر صحفي عقب ترؤسه اجتماع الحكومة في أنقرة، اعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، ان الاقتصاد التركي يسير بسرعة نحو المكانة التي يستحقها.

موقع تابناك الإخباري_أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أن الاقتصاد التركي يتجه بسرعة نحو المكانة التي يستحقها، متجاوزا بشكل سريع ظروف جائحة كورونا وبعض المشاكل التي اعترته في الفترة الماضية.

وقال أردوغان في مؤتمر صحفي، عقب ترؤسه اجتماع الحكومة في المجمع الرئاسي بأنقرة، امس الإثنين، إن الصادرات سجلت مؤخرا أعلى معدل في تاريخ الجمهورية، عبر تجاوزها 210 مليارات دولار على أساس سنوي.

كما لفت الرئيس التركي إلى زيادة فرص العمل وتراجع البطالة إلى مستوى 12 بالمئة.

من جهة أخرى، أكد أردوغان أن تركيا ستكمل عملية المصادقة على اتفاقية باريس قبل انعقاد قمة تغير المناخ في مدينة غلاسكو الاسكتلندية في نوفمبر/تشرين الثاني المقبل.

وأشار إلى أن تركيا من بين الدول التي أبدت تأييدها لاتفاقية باريس للمناخ عام 2015، إلا أنها لم تطرحها على برلمانها للمصادقة، بسبب اعتراضها على الاجحاف الذي كان يطالها فيما يتعلق بموضوع الالتزامات.

وأوضح اردوغان أن الحكومة قررت طرح الاتفاقية على أجندة البرلمان للمصادقة عليها مع بدء العام التشريعي الجديد الشهر المقبل، وذلك إثر مستجدات حصلت مؤخرا وتعهدات جرى تقديمها لتركيا في هذا الخصوص.