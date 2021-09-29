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افتتاح معرض للحرف والصناعات التقليدية في قلعة دمشق

افتتحت وزارة السياحة السورية أولى فعالياتها بمناسبة يوم السياحة العالمي في قلعة دمشق تحت شعار (السياحة من أجل النمو الشامل).
رمز الخبر: ۵۷۷۴۹
تأريخ النشر: 28 September 2021

موقع تابناك الإخباري_وتضمنت الفعالية إقامة معرضا للحرف اليدوية والصناعات التقليدية ومنتجات عسل النحل ومستلزماته، منتجات النباتات العطرية والطبية، وبعض المنتجات المنزلية والمأكولات.

ويشارك في المعرض أكثر من 110 عارضين من أصحاب الحرف والمشاريع الصغيرة وبعض الجمعيات الأهلية، وتخلل الفعالية تقديم عروض فنية لفرق الفلكلور الشعبي والتخت الشرقي.

ويركز يوم السياحة في سوريا على الترويج للمشاريع الصغيرة والمتناهية الصغر التي تعتمد على الحرف والمهن اليدوية والتراثية، وكل ما تنتجه الأسرة والمرأة بشكل خاص، والتي بجزء منها لا تمتلك منافذ التصريف المباشر، كما قال وزير السياحة المهندس محمد رامي مرتيني في تصريح للصحفيين عقب افتتاح الفعاليات بقلعة دمشق.

وأضاف الوزير مرتيني أنه "من المهم وجود معارض موسمية أو دائمة للترويج لمنتجات المهن التراثية واليدوية والمشاريع الصغيرة التي لها علاقة بالقطاع السياحي لتشكل دخلاً مناسباً لأصحابها وخاصة الجرحى وأسر الشهداء مشيراً إلى دور هذه المشاريع في التخفيف من آثار الحصار الظالم الذي تفرضه قوى العدوان على سوريا".

وتضمنت فعالية دمشق معرضاً للحرف اليدوية والتراثية شارك فيه أكثر من 110 حرفيين في مجالات الموزاييك والأرابيسك والزجاج والنحاسيات وبعض الأعمال والمشغولات اليدوية من نتاج نساء معيلات لأسرهن ومستفيدات من مشاريع الجمعيات الأهلية إضافة إلى عروض تراثية في فنون العزف والغناء والإنشاد ورقصة المولوية.

ولفت عضو المكتب التنفيذي في محافظة دمشق فيصل سرور إلى أهمية الحرف التقليدية التي تظهر مهارة وإبداع الحرفي السوري منذ مئات السنين وتشكل عنوان وذاكرة دمشق.

واعتبر عدداً من المشاركين أن فعاليات يوم السياحة فرصة للتعريف بمنتجاتهم وتسويقها ومشاركة تجارب الآخرين، حيث لفت كل من سمير رحمون ويسرى عيد إلى أن المعرض يفتح أفق التعاون والتشبيك بين الحرفيين ويسهم بتطوير عملهم ودعم جهودهم للحفاظ على أصالة التراث.
         

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