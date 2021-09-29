النص الأصلي
صفحه نخست » عمومی
۴۶مشاهدات
‍ پ

رئيس الوزراء يؤكد أهمية تعزيز العلاقات مع سوريا ويبحث نقل الغاز المصري والكهرباء إلى لبنان

أكد رئيس الوزراء الأردني بشر الخصاونة خلال لقائه اليوم الثلاثاء، الوفد الوزاري السوري الذي يزور عمان، أهمية تعزيز علاقات التعاون والتنسيق بين الأردن وسوريا في مختلف المجالات بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين والشعبين الشقيقين.
رمز الخبر: ۵۷۷۴۳
تأريخ النشر: 28 September 2021

موقع تابناك الإخباري_أكد رئيس الوزراء الأردني بشر الخصاونة خلال لقائه اليوم الثلاثاء، الوفد الوزاري السوري الذي يزور عمان، أهمية تعزيز علاقات التعاون والتنسيق بين الأردن وسوريا في مختلف المجالات بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين والشعبين الشقيقين.

وأشار الخصاونة خلال اللقاء إلى ضرورة أن تترجم اللقاءات والزيارات المتبادلة بين البلدين في الآونة الأخيرة على صورة مشاريع تعود بالنفع والفائدة على الشعبين الشقيقين وتسهم في تعزيز أواصر علاقات الأخوة التاريخية التي تجمع بين الأردن وسوريا، معرباً عن تمنياته لسوريا بمزيد من الأمن والاستقرار.

كما ناقش الخصاونة مع الوفد إمكانية تسريع وتيرة نقل الغاز المصري والكهرباء إلى لبنان من خلال الأردن وسوريا وذلك عبر تأهيل الشبكة الكهربائية في الأراضي السورية، مؤكداً أن الأردن حريص على دعم وإسناد لبنان في الظروف الاقتصادية الصعبة التي يمر بها.

بدوره، استعرض الوفد السوري أبرز ما تضمنته الاجتماعات مع الوزراء الأردنيين في مجالات النقل والتجارة البينية والمياه والزراعة والطاقة، مؤكدين أن هناك حالة ارتياح لدى الشعب السوري بسبب عودة الزيارات والعلاقات بين البلدين الشقيقين.

وكانت جرت أمس واليوم في العاصمة الأردنية عمان الاجتماعات الوزارية السورية الأردنية لبحث سبل تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين في مجالات التجارة والنقل والكهرباء والزراعة والموارد المائية.

وشارك في الاجتماعات من الجانب السوري وفد يضم وزراء الاقتصاد والتجارة الخارجية محمد سامر الخليل والموارد المائية تمام رعد والزراعة والإصلاح الزراعي محمد حسان قطنا والكهرباء غسان الزامل إضافة إلى نظرائهم من الجانب الأردني.

 

         

الرجوع الى أعلى الصفحة
رایکم
الاسم:
البرید الإلکتروني:
* التعلیق:
آخرالاخبار
خفايا عزلة ابن سلمان وحالته النفسية المتدهورة
استراتيجية ايران الدفاعية تعتمد القدرات الذاتية والصاروخية
دبلوماسي ايراني: الجزر الثلاث جزء لا يتجزأ من ارض ايران
حجم الصادرات الايرانية لـ أوزبكستان ينمو 370 %
مسؤول عسكري مطلع: ايران قادرة على فرض ثمن باهظ على العدو
الاقصى سيتحرر من ايدي المغتصبين
بحضور قائد القوات البرية؛ ايران تفتتح معهد ابحاث الدفاع المقدس
قائد الثورة غيّر موازين الحرب بحكمته وايمانه بالناس
وفد برلماني ايراني يبحث في لشبونة سبل تعزيز التعاون مع البرتغال
محادثات ايرانية روسية حول تطوير التعاون النووي السلمي
كتائب حزب الله: نُحيي الصيحات الحسينية التي رفضت كل انواع التطبيع مع الصهاينة
ايران تطالب مجلس الامن الدولي بارغام الكيان الاسرائيلي على انهاء اعتداءاته على سوريا
أكثر من 17 مليون زائر يشاركون في مراسم زيارة الأربعين
غريب ابادي يدعو الوكالة الذرية الى ادانة الهجمات الارهابية الصهيونية على المنشات النووية الايرانية
جهاز المخابرات يعلن مقتل 5 من عناصره في مواجهة مع خلية تابعة لداعش
مسؤولون في حكومة صنعاء: مرتاحون للتقدمات العسكرية للجيش واللجان على تخوم مأرب
التراجع الأمريكي في المنطقة والوضع الإسرائيلي
وزير خارجية حكومة هادي: إيران كانت ولا زالت جزءا من المشكلة وليست جزءا من الحل في اليمن
قائد الجيش يجول في السفينة الامريكية الراسية في قاعدة بيروت البحرية
وزير خارجية المنامة: توقيع اتفاق السلام مع إسرائيل يأتي ضمن رؤية الملك
مدينة غرداية الصحراوية تأسر عقول زوارها لجمال انسجام عمرانها
اجتماع في السراي الحكومي برئاسة ميقاتي للبحث بالبطاقة التمويلية
مدير عام مديرية صرواح في مأرب: التحالف استهدف المديرية بأكثر من 30 ألف غارة جوية
هيئة الحشد الشعبي تعلن نجاح خطة الزيارة الأربعينية بنسبة 100%
بلغراد تستنفر قواتها على الحدود مع كوسوفو
أردوغان: ضمان الحقوق والحريات أساس النهضة الاقتصادية
رئيس الوزراء المصري: نفذنا أنفاق قناة السويس في 6 سنوات بدلا من 12 سنة
انطلاق مؤتمر مجلس حكماء المسلمين "إعلاميون ضد الكراهية" ودعوة كاثوليكية للتمسكك بالقدس
في اليوم السادس للتلقيح المكثف.. اقبال متفاوت بين الجهات في 390 مركزا
ميقاتي عرض مع المنسقة المقيمة للأمم المتحدة في لبنان سبل دعم الشعب اللبناني