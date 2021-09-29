رئيس الوزراء يؤكد أهمية تعزيز العلاقات مع سوريا ويبحث نقل الغاز المصري والكهرباء إلى لبنان

أكد رئيس الوزراء الأردني بشر الخصاونة خلال لقائه اليوم الثلاثاء، الوفد الوزاري السوري الذي يزور عمان، أهمية تعزيز علاقات التعاون والتنسيق بين الأردن وسوريا في مختلف المجالات بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين والشعبين الشقيقين.

موقع تابناك الإخباري_أكد رئيس الوزراء الأردني بشر الخصاونة خلال لقائه اليوم الثلاثاء، الوفد الوزاري السوري الذي يزور عمان، أهمية تعزيز علاقات التعاون والتنسيق بين الأردن وسوريا في مختلف المجالات بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين والشعبين الشقيقين.

وأشار الخصاونة خلال اللقاء إلى ضرورة أن تترجم اللقاءات والزيارات المتبادلة بين البلدين في الآونة الأخيرة على صورة مشاريع تعود بالنفع والفائدة على الشعبين الشقيقين وتسهم في تعزيز أواصر علاقات الأخوة التاريخية التي تجمع بين الأردن وسوريا، معرباً عن تمنياته لسوريا بمزيد من الأمن والاستقرار.

كما ناقش الخصاونة مع الوفد إمكانية تسريع وتيرة نقل الغاز المصري والكهرباء إلى لبنان من خلال الأردن وسوريا وذلك عبر تأهيل الشبكة الكهربائية في الأراضي السورية، مؤكداً أن الأردن حريص على دعم وإسناد لبنان في الظروف الاقتصادية الصعبة التي يمر بها.

بدوره، استعرض الوفد السوري أبرز ما تضمنته الاجتماعات مع الوزراء الأردنيين في مجالات النقل والتجارة البينية والمياه والزراعة والطاقة، مؤكدين أن هناك حالة ارتياح لدى الشعب السوري بسبب عودة الزيارات والعلاقات بين البلدين الشقيقين.

وكانت جرت أمس واليوم في العاصمة الأردنية عمان الاجتماعات الوزارية السورية الأردنية لبحث سبل تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين في مجالات التجارة والنقل والكهرباء والزراعة والموارد المائية.

وشارك في الاجتماعات من الجانب السوري وفد يضم وزراء الاقتصاد والتجارة الخارجية محمد سامر الخليل والموارد المائية تمام رعد والزراعة والإصلاح الزراعي محمد حسان قطنا والكهرباء غسان الزامل إضافة إلى نظرائهم من الجانب الأردني.