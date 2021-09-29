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وزير المالية والتخطيط الاقتصادي يجتمع مع ممثلي وكالات الامم المتحدة العاملة في السودان

اشاد وزير المالية والتخطيط الاقتصادي السوداني جبريل ابراهيم خلال لقائه بممثلي وكالات الامم المتحدة العاملة في السودان، بالدور الكبير والفاعل الذي تقوم به وكالات الامم المتحدة في السودان.
رمز الخبر: ۵۷۷۴۲
تأريخ النشر: 28 September 2021

موقع تابناك الإخباري_وتم خلال اللقاء التأكيد على موائمة الخطط والتدخلات التنموية التي تقوم بها الامم المتحدة بالبلاد مع الأولويات الوطنية للدولة، وذلك وفقا لاهداف استراتيجية الفقر والبرنامج الثلاثي للتنمية والاستقرار الاقتصادي واهداف التنمية المستدامة.

وأكد جبريل على اهمية التنسيق ما بين مؤسسات القطاع العام على المستوى الاتحادي والولائي من اجل تحديد الأولويات التنموية، والتنسيق كذلك من جهة اخرى مع وكالات الامم المتحده لضمان الاستفادة المثلى من الموارد المقدمة للسودان. وتم الاتفاق على إنشاء جسم مشترك للتنظيم والتنسيق بين للطرفين.

من جانبها، عبرت المنسق المقيم لوكالات الامم المتحدة بالسودان عن سعادتها بالاجتماع ووصفته بالناجح مشيرة الى ان عدد وكالات الامم المتحدة العاملة في السودان يبلغ 27 وكالة متخصصة تحت اشرافها وقيادتها وتعمل جميعها كجسم واحد، مبينة ان الاتساق مع الحكومة في استراتيجية العمل يساعد الامم المتحدة على تقديم دعمها للسودان وفق اولويات حكومة الفترة الانتقالية.

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