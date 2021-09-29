رئيس اتحاد الاذاعات التلفزيونات العراقية يعلن نجاح الخطة الاعلامية للزيارة الاربعينية

موقع تابناك الإخباري_وأوضح السيد حميد الحسيني أن أكثر من 3000 إعلامي شارك بتغطية زيارة أربعينية الإمام الحسين عليه السلام، وتوزعوا على 62 مركزاً إعلامياً و70 قناة و50 إذاعة، بالإضافة إلى عدد كبير من الوكالات العربية والأجنبية.

وتوجه السيد الحسيني بالشكر إلى كل وسائل الإعلام العراقية والعربية التي شاركت بتغطية الزيارة، وأثنى على دور العتبات المقدسة والحشد الشعبي والقوات الأمنية لتوفير التسهيلات كافة للإعلامين الذي شاركوا بتغطية الزيارة الأربعينية.

وأشار السيد حميد الحسيني إلى أن أكثر من 62 مهندساً من خارج العراق شاركوا بتغطية زيارة الأربعين، وتم إنشاء 7 استوديوهات إعلامية.

وأعلنت الأمانةُ العامّةُ للعتبة العبّاسية المقدّسة أن أعداد الزائرين المسجّلين وفقاً لمنظومة العدّ الإلكترونيّ، بلغ ما يقارب 17 مليوناً، دخلوا من خمسة مداخل رئيسيّة هي: (بغداد – كربلاء)، (نجف – كربلاء)، (بابل – كربلاء)، (حسينيّة – كربلاء) بمسارَيْن.