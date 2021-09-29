لقاء إعلامي في غزة يؤكد على أهمية صناعة محتوى رقمي على مواقع التواصل

نظمت لجنة دعم الصحفيين لقاء تفاعليا بعنوان (المحتوى الرقمي بين الصناعة والتأثير)، اليوم الثلاثاء، في مكتبها بمدينة غزة، بحضور عدد من الصحفيين والإعلاميين وطلبة الجامعات.

موقع تابناك الإخباري_وأكد الأكاديمي يحيى زين الدين، على أهمية صناعة محتوى رقمي على مواقع التواصل الاجتماعي بكافة أشكالها، قادر على التأثير بالمستخدمين، وإقناعهم بالأفكار المطروحة.

واستعرض زين الدين، خطوات وطرق صناعة المحتوى الرقمي وفق المعايير الأساسية، موضحًا أنها جزء رئيس في العالم التقني، لا سيما مع التطور التكنولوجي السريع وظهور المنصات الرقمية، وارتفاع أعداد المستخدمين بالمليارات.

من جهته، قال المختص في الإعلام الاجتماعي، سائد حسونة، إن "الحالة الفلسطينية الاستثنائية تتطلب صناعة محتوى يتناسب مع السياسية التحريرية لشبكات التواصل الاجتماعي، بالإضافة إلى القدرة على التأثير وإيصال الرسالة".

وأضاف أن صفحات المؤسسات الإعلامية الفلسطينية الرقمية، شهد لها تطور كبير في الفترة الأخيرة في كيفية التأثير على المتابعين في إيصال محتواهم، والتأثير بهم.

وأكد المختص في الإعلام الاجتماعي، سائد حسونة، أن لجنة دعم الصحفيين تعمل على تطوير مهارات الاعلامين والصحفيين في صناعة محتوى مؤثر على المنصات الرقمية.