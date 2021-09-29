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اتفاق سوري اردني على تطوير التعاون التجاري وتفعيل اتفاقيات 1987

اختتمت في العاصمة الأردنية عمان الاجتماعات الوزارية السورية الأردنية الموسعة التي انعقدت على مدار يومين بهدف تعزيز التعاون الثنائي في العديد من المجالات الاقتصادية.
رمز الخبر: ۵۷۷۳۸
تأريخ النشر: 28 September 2021

موقع تابناك الإخباري_وتوصل الجانبان خلال المباحثات إلى رؤى مشتركة وتفاهمات لأجل تعزيز التعاون الاقتصادي في مجالات التجارة والطاقة والزراعة والمياه والنقل وبالشكل الذي يعود بالفائدة على البلدين.

وأكد الوزراء من الجانبين أهمية وضع تصور لرفع مستوى التعاون الاقتصادي بين البلدين ومعالجة أي صعوبات تواجه حركة التبادل التجاري والنقل والدفع باتجاه تعزيز الشراكة في مجالات الطاقة والمياه والزراعة خدمة لمصالح كل طرف.

وبحث الجانبان خلال اجتماعات موسعة ضمت كل الوزراء من الجانبين إضافة إلى اجتماعات ثنائية جمعت كل وزيرين نظراء تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين في مجالات التجارة والنقل والكهرباء والزراعة والموارد المائية.

ففي مجال التجارة والصناعة اتفق الجانبان السوري والأردني على تبادل قوائم السلع ذات الأولوية لتعزيز التبادل التجاري لتتم دراستها بما يحقق المنفعة المشتركة لكلا البلدين كما تم بحث الإجراءات التنفيذية اللازم استكمالها لإعادة عمل المنطقة الحرة الأردنية السورية.

وفي مجال المياه تم التوافق على إعادة تفعيل لجنة المياه المشتركة لمتابعة تنفيذ الاتفاقية الموقعة بين البلدين عام 1987 وتفعيل اللجان المشتركة في أقرب وقت والتعاون لتطوير الاستفادة من مياه حوض اليرموك. كما تم في مجال النقل بحث سبل انسياب السلع وتسهيل حركة الشحن ونقل البضائع والركاب بين البلدين ودراسة الرسوم المقررة على الشاحنات.

وجرى الإعلان أيضاً عن عودة الخطوط الجوية الملكية الأردنية لتسيير رحلاتها لنقل الركاب بين سورية والأردن اعتباراً من الثالث من تشرين الأول المقبل كما تم بحث أوضاع الشركة الأردنية السورية للنقل لإيجاد حلول للمشاكل التي تواجهها.

وفي مجال الطاقة والكهرباء تم بحث أوجه التعاون المشتركة بين البلدين الشقيقين في قطاع الطاقة بشكل عام وقطاع الكهرباء على وجه الخصوص وسبل إعادة تشغيل خط الربط الكهربائي الأردني السوري وضرورة وضع خريطة طريق واضحة لإعادة تأهيل الشبكة الكهربائية المتضررة على الجانب السوري.

واتفق الجانبان على استكمال اللجنة الفنية السورية الأردنية المشتركة والمشكلة من وزارة الكهرباء السورية ووزارة الطاقة والثروة المعدنية الأردنية أعمالها التي بدأت منذ شهر آب الماضي.

وفي المجال الزراعي تم الاتفاق على تبادل الوثائق لتطوير اتفاقية التعاون العلمي والفني والزراعي في كل المجالات البحثية والصحة النباتية والحيوانية كما تم الاتفاق أيضاً على تبادل قوائم السلع الزراعية والأجندة الزراعية بين البلدين تمهيدا لتنظيم التبادل السلعي التجاري الزراعي.

وكانت الاجتماعات الوزارية السورية الأردنية التي انطلقت أمس استؤنفت في وقت سابق اليوم بمشاركة من الجانب السوري الذي يضم وزراء الاقتصاد والتجارة الخارجية الدكتور محمد سامر الخليل والموارد المائية المهندس تمام رعد والزراعة والإصلاح الزراعي المهندس محمد حسان قطنا والكهرباء المهندس غسان الزامل إضافة إلى نظرائهم من الجانب الأردني.


         

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