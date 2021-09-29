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رئيس الوزراء يعلن حالة التأهب القصوى للحكومة بعد إطلاق كوريا الشمالية صاروخًا جديدًا

أعلن رئيس الوزراء الياباني يوشيهيدي سوجا، أن الحكومة في حالة تأهب قصوى وتراقب الوضع، بعد إطلاق كوريا الشمالية صاروخًا باليستيًا جديدًا في بحر اليابان، كما أنه يجري أيضًا تحليلًا لكيفية إجراء عملية الإطلاق.
رمز الخبر: ۵۷۷۳۶
تأريخ النشر: 28 September 2021

موقع تابناك الإخباري_ونقلت هيئة الإذاعة اليابانية عن مسؤولين بالحكومة اليابانية قولهم إنه "من غير المرجح أن يكون الصاروخ الباليستي المشتبه به قد سقط داخل المنطقة الاقتصادية الخالصة لليابان".

يشار إلى أنه في أوائل شهر أيلول/سبتمبر الجاري، أعلنت كوريا الشمالية أنها أجرت بنجاح تجارب إطلاق صواريخ كروز بعيدة المدى مطورة حديثا.

بدورها، قالت القيادة الأمريكية في منطقة المحيطين الهندي والهادي في بيان إن "الإطلاق لا يشكل تهديدا مباشرا لأفراد الجيش أو للأراضي الأمريكية أو لحلفاء واشنطن لكنه يسلط الضوء على التأثير المزعزع للاستقرار لبرنامج الأسلحة غير المشروعة لكوريا الشمالية.

وأكدت القيادة الأمريكية أن التزام الولايات المتحدة بالدفاع عن كوريا الجنوبية واليابان لا يزال ثابتا.

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