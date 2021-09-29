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ميقاتي من عين التينة:

اذا كانت زيارة سوريا لا ينطبق عليها عقوبات لا مانع من زيارتها

أعلن رئيس الحكومة اللبنانية، نجيب ميقاتي بعد لقائه رئيس مجلس النواب نبيه بري في عين التينة، اليوم الثلاثاء، انه اذا كانت زيارة سوريا لا ينطبق عليها عقوبات فلا مانع من زيارتها.
رمز الخبر: ۵۷۷۳۴
تأريخ النشر: 28 September 2021

موقع تابناك الإخباري_أشار رئيس الحكومة اللبنانية، نجيب ميقاتي الى أن "هناك قوانين سترسل الى مجلس النواب واقتراحات قوانين موجودة في المجلس واهمها "الكابيتال كونترول"، وكذلك يجب البت بالمهل القانونية للانتخابات بها بأسرع وقت ممكن قبل شهر رمضان المبارك".

وقال ميقاتي بعد لقائه رئيس مجلس النواب نبيه بري في عين التينة، اليوم الثلاثاء، انه "شكر بري على الجهد الذي حصل في جلسة الثقة، وتحدث معه حول بعض النقاط التي حصلت في باريس".

وأضاف: "سألني بري أسئلة معينة خاصة وأعطيته الاجابات اللازمة، كما وضحت موضوع المراسيم التنظيمية للقوانين الصادرة عن مجلس النواب، وهناك اكثر من 20 مرسوما تنظيميا جاهزا وسنحث الوزراء لاقرارها".

وأكد أنه "ما بين لبنان وسوريا علاقات تاريخية، وهمي اليوم لبنان انه اذا كانت الزيارة لا ينطبق عليها عقوبات لا مانع من زيارة سوريا".

وتابع قائلاً "اننا لن نلغي الانتخابات البلدية، والانتخابات النيابية سيتم اجرائها وفق القوانين المرعية الاجراء". ودعا الاعلام لاراحة اللبنانيين، قائلا "منكم الدعاء وعلينا العمل".

وردًا على سؤال حول تحقيقات المرفأ، أكد ميقاتي انه "لا يجوز ان يتغير القاضي مرة اخرى لانه سيفقد التحقيق مصداقيته، واتمنى ان يتم اعادة النظر بالقانون وان يلتزم القاضي طارق بيطار بالدستور".

ووعد بعقد لقاءات مع الاعلاميين مرة في الشهر في السراي الحكومي.

 

         

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