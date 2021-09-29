مقتل وإصابة عدد من المدنيين في انفجارين متتاليين في جرابلس

قتل مواطن سوري وأصيب 15 آخرين في انفجارين في جرابلس بريف حلب الشرقي شمالي سوريا، حيث تشهد المناطق الخاضعة للجماعات المسلحة انفجارات متكررة.

موقع تابناك الإخباري_وأوضحت تنسيقيات المسلحين أن عبوة ناسفة انفجرت قرب المجلس المحلي في جرابلس، ما أسفر عن دمار في موقع الانفجار، في حين وقع الانفجار الثاني عند مدخل المدينة الخاضعة لسيطرة الجماعات المسلحة.

وقد بث ناشطون وحسابات معارضة عبر منصات التواصل الاجتماعي مشاهد عقب وقوع انفجار العبوة الناسفة في مدينة جرابلس، ووصول فرق الإطفاء والدفاع المدني إلى المكان لإخماد الحرائق التي اندلعت جراء الانفجار.

يشار إلى أن مناطق ريفي حلب الشمالي والشرقي الخاضعة لسيطرة ما يسمى "الجيش الوطني" المدعوم من تركيا، تشهد انفجارات متكررة باستخدام عبوات ناسفة وسيارات ودراجات نارية ملغمة.

وفي عام 2017 سيطرت جماعة مسلحة تطلق على نفسها اسم "السلطان مراد" على مدينة جرابلس، بالتعاون مع الجيش التركي، بعد أن كانت تسيطر عليها داعش، في إطار ما سمي في حينه معركة "درع الفرات".