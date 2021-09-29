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توقيف 9 أشخاص لتورطهم في قضية الشاحنة المحملة بنيترات الأمونيوم

أوقفت مديرية المخابرات في الجيش اللبناني 9 أشخاص اشتُبِهَ بتورطهم، في قضية ضبط الشاحنة المحملة بنيترات الأمونيوم عند مفرق بلدة إيعات بتاريخ 17 / 9 /2021، أبرزهم اللبناني سعد الله الصلح مالك الشاحنة وصاحب "مؤسسة صلح للأعلاف والحبوب"، والسوري خالد الحسن وهو سائق لدى الموقوف الصقر.
رمز الخبر: ۵۷۷۳۰
تأريخ النشر: 28 September 2021

موقع تابناك الإخباري_ولفتت قيادة الجيش إلى انه "تبين أن المدعو الصلح اشترى خلال شهر آذار من العام الجاري كمية من نيترات الأمونيوم من المدعو مارون الصقر، وأن السوريَّين عبيدة العبد الرحمن وخالد الحسن قاما بنقل تلك المواد".

وأوضحت قيادة الجيش أنه تمت إحالة "السوريين المذكورين مع المدعوين الصقر والصلح إلى القضاء المختص لتورطهم ببيع مواد ممنوعة وشرائها وتخزينها ونقلها، فيما أخلي سبيل باقي الأشخاص".

ونفت ما أوردته بعض وسائل الإعلام من معطيات حول مجريات التحقيق مستندةً إلى مصادر عسكرية مزعومة، وتؤكد ضرورة الالتزام بالبيانات الرسمية الصادرة عن قيادة الجيش والمعلومات المعمّمة عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي.

وأشار بيان الجيش إلى أنه وإثر ضبط شاحنة محملة بنيترات الأمونيوم عند مفرق بلدة إيعات بتاريخ ١٧ / ٩ /٢٠٢١ وتوقيف ستة أشخاص من بينهم اللبنانيان مارون الصقر وأحمد الزين، أحال القضاء المختص الموقوفين إلى مديرية المخابرات وكلّفها باستكمال التحقيق.

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