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مسؤولون في حكومة صنعاء: مرتاحون للتقدمات العسكرية للجيش واللجان على تخوم مأرب

رمز الخبر: ۵۷۷۲۶
تأريخ النشر: 28 September 2021

عبر عدد من المسؤولين في حكومة صنعاء عن "ارتياحهم للتقدمات العسكرية التي يحققها الجيش واللجان الشعبية على تخوم مدينة مأرب، مؤكدين أنها نتاج للمظلومية التي عانى منها الشعب اليمني طيلة ست سنوات مضت من الحرب على اليمن" .

مسؤولون في حكومة صنعاء: مرتاحون للتقدمات العسكرية للجيش واللجان على تخوم مأرب

وقال وزير التعليم العالي حسين حازب إن " كل من يقاتل ولديه قضية ومشروع فسوف ينتصر، مشيرا في حديثه لتابناك إلى أن "قوات العدوان التي تواجه قوات صنعاء لا مشروع لهم، ولا يحملون قضية، وهي تحتل الأراضي اليمنية في مأرب وغيرها" .

ووجه الشيخ حازب شكره لكل القبائل اليمنية في محافظات مأرب والجوف وشبوة، داعيا قبائل مأرب للتعاون مع الجيش واللجان الشعبية وعدم التضحية مع الاصلاح وقوات التحالف، مؤكدا أن مأرب محتلة وعلى سكانها الالتحاق بالجيش واللجان الشعبية.

من جانبه قال الخبير العسكري عبد الله الجفري إن "هناك تقدمات كبيرة في مأرب لقوات صنعاء، وخاصة بعد الاعلان عن عملية فجر الحرية، مشيرا إلى أن قوات صنعاء على مشارف مدينة مأرب من ٣ محاور، وأن الخناق يضيق على المرتزقة هناك".

وأوضح اللواء الجفري أن "معركة مأرب حسمت لصالح صنعاء، وأن القيادة السياسية تريد تجنيب المدينة ويلات الدمار، وأنه يتم التشاور مع قبائل مأرب لتسليمها بدون قتال، مالم فان الخيار العسكري هو الحل.

ودعا الجفري المغرر بهم للعودة إلى جادة الصواب، وصنعاء ترحب بكل من يعود كون قرار العفو العام لا يزال ساريا".

بدوره قال يحيى الحوثي إن" الانتصارات تتحقق بفضل دماء الشهداء، منوها إلى أن الأبطال يحققون توجيهات السيد عبد الملك الحوثي بطرد المحتلين من اليمن".

وأكد الحوثي لموقع تابناك  للأخبار أن "النصر قادم لا محال، وأن قرار العفو والتسامح فرصة ذهبية أمام المغرر بهم للاستفادة منها".

 

         

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