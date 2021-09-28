التراجع الأمريكي في المنطقة والوضع الإسرائيلي

كتب يعقوب عميدرور في موقع ماكو الاسرائيلي مقالا يتحدث فيه عن تقييم للوضع الأمريكي في المنطقة واصفًا إياه بالفشل، وشارحا تأثيره على الكيان الصهيوني. فمن وجهة النظر الإسرائيلية، إن تفكك الالتزام والتدخل الأمريكي يمثل إشكالية، لأن إسرائيل ستترك وحدها لتحمل عبء التعامل مع الدول التي تهدد إسرائيل والمنطقة بأسرها. لكنه عاد ورأى أنه من وجهة النظر الأمريكية، من الممكن أن تزداد أهمية إسرائيل في تأمين مصالح الولايات المتحدة في المنطقة، ومن ثم مكانتها كعنصر من عناصر الأمن القومي الأمريكي. على المستوى العالمي، اعتبر عميدرور أن فشل الولايات المتحدة في بناء دولة أخرى في أفغانستان، تختلف عن تلك التي احتلها الأمريكيون عام 2000 وكانت تحت حكم طالبان، وهذا فشل ذريع، خاصة في ظل انهيارها السريع كوميض سياسي عسكري أمريكي.



سألني صحفي أمريكي محترم عن تأثير الخروج الأمريكي وسقوط أفغانستان في أيدي طالبان على إسرائيل. إنه ليس أول من أجرى مثل هذا الربط، على الرغم من أن أفغانستان بعيدة جدًا عن إسرائيل ولم تثبت وجودها أبدًا بين أعداء إسرائيل في ساحة المعركة. البعض يوسع السؤال ويربط الخروج السريع من أفغانستان بقرار وقف القتال في العراق حيث تبقى القوات الأمريكية فقط لتدريب الجيش العراقي.

إن أول من حدد المسيرة المتوقعة كان الرئيس أوباما عندما تحدث عن تغيير الاتجاه نحو الشرق، أي نقل الجهد الأمريكي من الشرق الأوسط إلى الشرق الأقصى باتجاه الصين. حتى أن الرئيس ترامب اتخذ قرارًا لم يتحقق بإجلاء جميع القوات الأمريكية من أفغانستان وسوريا والعراق. طبعا الرئيس بايدن الذي يواصل العملية ويوصلها الى نهاية صعبة في افغانستان ويتخذ خطوة اخرى باتجاه خروج كامل من العراق ايضا. وبالتالي، فهو ليس جنونًا خاصًا، ولكنه عملية تاريخية حتمية تمثل إحساسًا عميقًا لدى الأمريكيين بأن الاستثمارات الضخمة في حروب الشرق الأوسط، وتريليونات الدولارات وعشرات الآلاف من القتلى والجرحى، لم تسفر عن النتيجة المرجوة للولايات المتحدة.

السؤال لا يقتصر على إسرائيل. السؤال هو كيف سيؤثر القرار الأمريكي بتقليص التدخل العسكري الأمريكي في الشرق الأوسط والنتيجة الوخيمة في أفغانستان على النظام الدولي والإقليمي الذي تعمل فيه دولة إسرائيل. لذلك، هناك ثلاث دوائر يجب لفت الانتباه إليها: الدائرة العالمية ودائرة الشرق الأوسط ووجهة النظر الإسرائيلية.

أفغانستان ليست ألمانيا أو اليابان

عالميا، من الواضح أن فشل الولايات المتحدة في بناء دولة أخرى في أفغانستان، تختلف عن تلك التي احتلها الأمريكيون عام 2000 وكانت تحت حكم طالبان، وهذا فشل ذريع، خاصة في ظل انهيارها السريع كوميض سياسي عسكري أمريكي.

هل سيؤثر هذا الفشل على المكانة الدولية للولايات المتحدة وخاصة السباق بينها وبين الصين؟ ربما القليل جدا. فالسباق مع الصين لا علاقة له بهذا أو ذاك. إن الصين مدفوعة باعتقاد وتقدير واسع النطاق بأن الولايات المتحدة تغرق، وأن النظام الديمقراطي قد استنفد نفسه وأن الصين بدأت تتحرك في المسرح العالمي لتغيير العالم وليس الاندماج فيه، وبالتأكيد ليس وفقًا للقواعد الغربية التي تم فرضها، من قبل الولايات المتحدة، بعد الحرب العالمية الثانية.

ليس من الواضح على الإطلاق أن للصين مصلحة في تحويل أفغانستان إلى حالة من الرعب، لكن ليس الوضع في أفغانستان هو الذي يؤثر على تحركات الصين، على الرغم من أن الصين ستكون بالتأكيد مسرورة بفشل الولايات المتحدة. سيقول الصينيون علنًا إن هذا دليل آخر على التصور الأمريكي الخاطئ لأولئك الذين يعتقدون أنه من الصواب فرض القيم الغربية في جميع أنحاء العالم.

كما ان أوروبا لن تغير موقفها الحذر من الصراع بين الصين والولايات المتحدة بسبب فشل أو نجاح الولايات المتحدة في أفغانستان أو العراق. وستواصل التشديد على حقوق الإنسان وتوسيع التجارة مع الصين في نفس الوقت. من المؤكد أن الأوروبيين سيكونون سعداء إذا كانت الجهود الأمريكية قد أثمرت، وكانوا على استعداد للمساعدة قليلاً في مراحل مختلفة من الحرب مع طالبان والقاعدة، لكن معظمهم يعتقدون أن التجارة أفضل من الحرب، وعندما تكون الصين الشريك التجاري الأكبر لن يحاربوها حقًا، حتى عندما تظهر أسباب أخلاقية للقيام بذلك. يجب أن تكون الولايات المتحدة قد عانت من ضربة تسويقية كبيرة بسبب الفشل، لكن بالنسبة للأوروبيين لا تزال أمريكا تملك القوة التي تتمتع بحمايتها حتى بدون وجودها.

إن الدرس المهم للعالم من الفشل الأمريكي يتعلق بالشرق الأوسط بأكمله. هذا الفشل يغرس في العالم الفهم بأن التاريخ لا يمكن إعادة بنائه، وما نجح بعد الحرب العالمية الثانية في ألمانيا واليابان لا ينجح في الشرق الأوسط. لقد فشلت أمريكا في تغيير الثقافة المحلية، ليس في العراق، وبالتأكيد ليس في أفغانستان. يبدو أن الشرق الأوسط، وفي داخله كل الدول الإسلامية المختلفة التي يتألف منها، ليست ناضجة للتغيير.

لذلك يجب أن يكون واضحًا تمامًا أن الشرق الأوسط، بين المحيط الأطلسي وحدود الهند، لن يتغير بشكل كبير في المستقبل القريب، ولا يتبع اتفاقيات ("أحلام أوسلو")، ولا يتبع الحروب والفتوحات، ولا بعد الأزمات الداخلية، وكذلك بالنظر

إلى نتائج "الربيع العربي". هذه البيئة محكوم عليها بأن تكون قاسية وعنيفة وقمعية وإسلامية ثقافيا. يوضح الفشل الأمريكي المزدوج هذا مرة أخرى. يجب أن يصاحب الشك السليم أي إعلان أو تقييم للتغيير إلى الأفضل، لأنه من الصعب تحقيق مثل هذا التغيير في الفضاء. يجب على العالم استيعاب ذلك ومعالجته وفقًا للعمليات الإقليمية، وربما أيضًا مسألة الشكل الذي ستبدو عليه فلسطين المستقلة إذا تم تأسيسها.

لكن إذا عملوا، من ناحية أخرى، معًا، وبمساعدة متبادلة في مختلف مجالات الاقتصاد والشرعية والاستخبارات والجيش، فسيكونون قادرين على التعامل مع الدولتين غير العربيتين اللتين تطمعان في السيطرة على العالم العربي. سيواجه كل منهما التحدي الداخلي الصعب، لكن سيكون التعامل معه أكثر راحة إذا تم تقليل التهديد الخارجي ودعم الدول العربية من الخارج. ليس من الواضح إطلاقا ما إذا كان العالم العربي مستحقًا لمثل هذا التغيير. قد لا تسمح الخصومات القديمة بين هذه البلدان وداخلها بالتعاون الذي يبدو ضروريًا جدًا لأي شخص يبحث في مشاكلهم من الخارج. إذا كان هذا هو الحال، فمن المتوقع عمل أسهل لكل من المنظمات الإسلامية المتطرفة وإيران وتركيا.

من وجهة النظر الإسرائيلية، فإن تفكك الالتزام والتدخل الأمريكي يمثل إشكالية، لأن إسرائيل ستترك وحدها لتحمل عبء التعامل مع الدول التي تهدد إسرائيل والمنطقة بأسرها، ولكن هذه فرصة حقيقية أيضًا.

مقارنة بالدول العربية، فإن إسرائيل أقل تأثراً بالخروج الأمريكي من المنطقة. على عكس بعض جيرانها، لم تقم إسرائيل أبدًا ببناء قدرتها على الدفاع على أساس شراكة أمريكية نشطة، وبالتأكيد ليس في ساحة المعركة. وتوقعت إسرائيل أن تزودها الولايات المتحدة بوسائل شراء الأسلحة في الولايات المتحدة، والإطار الدولي الذي يسمح لها باستخدام القوة حتى تحقيق الإنجاز في ساحة المعركة، والردع ضد القوى الخارجية التي قد تتدخل في إسرائيل أو تهددها. يبدو أنه في هذه المناطق لم يكن هناك انسحاب أمريكي من الالتزام تجاه إسرائيل، وبالتالي فإن شروط إدارة الحروب المستقبلية لم تتغير بشكل كبير بالنسبة لإسرائيل. كما ذكرنا، فإن إسرائيل الآن أكثر عزلة في تحمل عبء التعامل مع القوى العدوانية في الفضاء بشكل يومي، من أجل منع الحرب وبالطبع أثناء الحرب إذا حدثت.

هذا العبء الإضافي سيتطلب اهتمامًا إسرائيليًا في بناء القوة، ويجب بذل محاولة لإقناع الولايات المتحدة بالمساعدة في هذا الجهد الإضافي الذي ينبع في جزء كبير منه من القرار الأمريكي بتقليص مشاركتها في المنطقة. لا ينبغي بأي حال من الأحوال دعوة الولايات المتحدة لإعادة استثمار مقاتليها في المنطقة. ليس من شأن إسرائيل كيف تمول الولايات المتحدة أولوياتها وأين تريد (أو لا ترغب) في التضحية بأبنائها. يجب على إسرائيل تعزيز قوتها واستخدامها قدر الإمكان في الولايات المتحدة حتى لا تحتاج إلى مساعدة أمريكية في ساحة المعركة. يجب على إسرائيل التأكيد على هذا مرارًا وتكرارًا: حتى في الوضع الجديد الذي ينشأ في المنطقة، ستدافع إسرائيل عن نفسها؛ إنها على استعداد لدفع ثمن هذه القدرة، وستكون سعيدة لتلقي المساعدة من الولايات المتحدة لتسهيل ممارستها.

من الممكن أن يتم تعزيز موقف إسرائيل بالفعل في مجالين. من الممكن أن تفهم دول المنطقة أن العلاقة المفتوحة مع إسرائيل ذات أهمية حقيقية لقدرتها على الدفاع عن نفسها. وعلى عكس إيران وتركيا، ليس لدى إسرائيل ذريعة ولا طموح للسيطرة على الدول العربية أو التأثير عليها باستثناء رغبتها في منعها من تهديدها. يمكن للدول العربية أن تستفيد قليلاً من العلاقات المفتوحة مع إسرائيل، لأن إسرائيل يمكن أن توفر المعرفة والتكنولوجيا في مجالات مهمة لهذه البلدان مثل المياه والزراعة والتعليم والصحة. يمكن لإسرائيل أن تساعدهم في الدفاع عن أنفسهم من خلال التعاون الاستخباراتي والمساعدة الأمنية المرئية وغير المرئية. إسرائيل ليست بديلاً عن الولايات المتحدة، ولكن مع إسرائيل، ستكون هذه الدول قادرة على بناء نظام إقليمي يسهل عليهم التعامل مع التهديدات المختلفة وتحمل المسؤولية، مع العلم أن الولايات المتحدة لم تعد موجودة لتحمل المسؤولية. فالشرق الأوسط العربي، إذا استجاب للقرار الأمريكي بشكل صحيح، سينضج ويكون قادرا على التعامل مع مشاكله.

من وجهة النظر الأمريكية، من الممكن أن تزداد أهمية إسرائيل في تأمين مصالح الولايات المتحدة في المنطقة، ومن ثم مكانتها كعنصر من عناصر الأمن القومي الأمريكي. إذا قام الأمريكيون بتقييم الوضع بشكل صحيح ولم يسمحوا لأصوات الأيديولوجية المعادية لإسرائيل على هامش اليسار الأمريكي بالتدخل في التفكير العقلاني والمهني، فسوف يفهمون أن إسرائيل هي الدولة الوحيدة في الفضاء الذي يمكنهم الوثوق به. سوف يفهمون أن هذه هي قطعة الأرض الوحيدة التي سيكون لديهم فيها شريك جاد، ومنطقة حيوية للتنظيم والثقة في مرونة النظام وتعاطفه مع الولايات المتحدة وأيضًا التعاطف الواسع لدى الجمهور. إسرائيل هي الديموقراطية الوحيدة في البيئة بأسرها، ويمكن للولايات المتحدة أن تعتمد عليها في أعمق معاني هذا المصطلح. القيم المشتركة ليست شعارًا فارغًا ولكنها أساس للتعاون في الاختبارات الصعبة.

ليس هناك شك في أن قرار رؤساء الولايات المتحدة في الآونة الأخيرة لتقليل الجهود المستثمرة في الشرق الأوسط لتحرير الطاقة الإدارية وقدرات الميزانية لتلبية الاحتياجات في الشرق الأقصى هو قرار ذو أهمية تاريخية للشرق الأوسط بأكمله. إن توجيه هذه الجهود لا يضمن النجاح في السباق ضد الصين، لكنه بالتأكيد يضر بإحساس دول المنطقة بأن هناك من يمكن الاعتماد عليه في حالة حدوث أزمة، خاصة ضد إيران وتركيا، أو ضد التنظيمات الإرهابية القاتلة.. إن دول المنطقة، وكلها عربية، ستكون قادرة على الدفاع عن نفسها ضد عدوان إيران وتركيا إذا عملتا معا. حيث أن إدراج إسرائيل في هذا النظام سيجعل من السهل عليها التعامل مع القوى الإقليمية غير العربية التي تريد السيطرة على العالم العربي. يجب أن تستمر إسرائيل في تعزيز قدرتها على الدفاع عن نفسها بمساعدة الولايات المتحدة، وبالنسبة للولايات المتحدة ستبقى إسرائيل الحليف المهم الذي يمكن الوثوق به في مواجهة التهديدات والتغييرات التي قد تنشأ في المنطقة.

اللواء يعقوب عميدرور، كاتب في معهد جيروساليم للاستراتيجية والأمن (JISS) ورئيس مجلس الأمن القومي سابقا