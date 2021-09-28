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الأجهزة الأمنية بالبيضاء تكشف عن عمل استخباري قبل العملية العسكرية في الصومعة

مثل دور الاجهزة الامنية اليمنية عاملا رئيسيا في حسم المعركة في عملية فجر الحرية التي استهدفت إرهابيي القاعدة في مديرية الصومعة بمحافظة البيضاء، فالعمل العسكري سبقه عمل امني استخباري دقيق عبر غرفة مشتركة تم من خلالها رصد كل التفاصيل عن عناصر التنظيم الإرهابي ومواقعه ومقاره وقاداته.
رمز الخبر: ۵۷۷۲۳
تأريخ النشر: 28 September 2021

موقع تابناك الإخباري_وكشف مصدر أمني يمني أن دور الاجهزة الامنية برز كعامل مساند وحاسم في تحرير مديريتي الصومعة ومسورة من تنظيم القاعدة في عملية فجر الحرية، "حيث وفرت الاجهزة الأمنية بنك معلومات مفصل عن تعداد وانتشار تكوينات ومقار القاعدة، بدءا من رصد المقار التكفيرية الى مقار القيادة ومعامل صنع المتفجرات وليس انتهاء بتنفيذ عمليات دهم لمواقع هذه الجماعات".

في الطريق الواصلة ما بين العقلة ومديرية الصومعة، والى جوار مستشفى الصومعة العام، وعلى اسواره وأسوار العديد من المباني الرسمية والخدمية، يلحظ بشكل بارز شعارات القاعدة في كل مكان.

مبنى المعهد التقني والمهني بالصومعة اتخذت منه القاعدة مقرا رئيسيا، بإشراف المدعو ابو هاشم الإبي، وهو احد قيادات التنظيم. ويحيط بهذا المبنى العديد من مواقع الحماية، واستخدم لعدة أغراض حيث كان يتم فيه صناعة العبوات الناسفة كما استخدم كسجن ومستودع إضافة إلى تخصيص بعض مبانيه لاستقبال الوافدين إلى القاعدة من الخارج.

وقال المصدر الأمني إن "القوات المسلحة كانت ترقب كل هذا وشكلت غرفة عمليات مشتركه بين الاجهزة الامنية والجيش اليمني واللجان الشعبية لتقديم كافة المعلومات مواكبة للعمليات على الارض، كما نفذت القوات الأمنية عمليات دهم وتمشيط لبعض مواقع الجماعات الإرهابية خلال العملية العسكرية، بما قلل من حجم المخاطر على الجيش واللجان الشعبية، وفاجأ قوات العدو".

وخلال عمليات المداهمة، تم ضبط وثائق وأحزمة وعبوات ناسفة، كما تم رصد معامل لصناعة العبوات والأحزمة الناسفة في أكثر من معسكر ومنزل لقادة التنظيم الإرهابي.


         

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