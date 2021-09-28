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شرطة المرور في غزة تعلن إغلاق عدة طرق للبدء بإزالة برج الجوهرة

أعلنت الإدارة العامة لشرطة المرور والنجدة في غزة، عن إغلاقات على الطريق بسبب أعمال إزالة برج الجوهرة الذي تعرض للقصف خلال العدوان الإسرائيلي الأخير على قطاع غزة.
رمز الخبر: ۵۷۷۲۲
تأريخ النشر: 28 September 2021

موقع تابناك الإخباري_والبرج قائم على مفترق "ضبيط" الرابط بين شارعي الجلاء والوحدة الرئيسيين.

وأوضحت الإدارة العامة لشرطة المرور والنجدة أنه "سيتم إغلاق كلي لشارع الجلاء، السايد الشرقي والغربي من مفترق شركة جوال حتى مفترق مسجد أبو أيوب الأنصاري، مع عمل ممر مشاة في السايد الشرقي".

وأشارت إلى أنه "سيتم إغلاق كلي لشارع الوحدة، السايد الشمالي والجنوبي من مفترق المحاكم حتى مفترق برج شوا وحصري، مع عمل ممر مشاة في السايد الجنوبي".

ولفتت إلى "تحويل شارع اليرموك من مفترق أبو خضرة حتى المحاكم باتجاه واحد، من الجنوب باتجاه الشمال، وتحويل الشارع الواصل من مفترق شركة جوال حتى تقاطع شارع اليرموك باتجاه واحد، من الغرب باتجاه الشرق".

ودعت شرطة المرور السائقين ومستخدمي الطريق للالتزام بتعليماتها وتوجيهاتها حفاظًا على سلامتهم وتفاديًا لوقوع حوادث سير في محيط المكان.

وتعرض برج الجوهرة للقصف الحربي الإسرائيلي خلال العدوان على غزة بمايو المنصرم بهدف إسقاطه، وتعرض لدمار كبير دون أن ينهار.

ويضم برج الجوهرة مركزًا تجاريًا في طابقين و8 طوابق متكررة فيها 64 شقة ومكتبًا ومحالا تجارية وطابقين في البدروم كمواقف سيارات بمساحة إجمالية لكل طابق تزيد عن 1000 متر مربع.

وكان البرج يحتوي على 50 مؤسسة إعلامية ومكاتب لفضائيات عربية، وشركات تجارية ومكاتب هندسية وخدماتية ومحامين ومحاسبين وأطباء وبعض المنازل السكنية، ويعمل بها 1000 شخص ويرتاده يوميًا حوالي 1000 آخرين يستفيدوا من الخدمات المقدمة.

وتضررت خلال العدوان أكثر من 50 ألف وحدة سكنية، إما بشكل كلي أو جزئي، منها 40 ألف وحدة مُدمرة بشكل جزئي، و1800 وحدة سكنية مدمرة كلياً و100 وحدة باتت غير صالحة للسكن، بالإضافة إلى تضرر عدد من الأبراج السكنية، بحسب وزارة الأشغال في غزة.

 

         

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