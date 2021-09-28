القوات التركية تقصف قرى في محيط إعزاز بريف حلب

اعتدت القوات التركية والمجموعات المسلحة الموالية لها على قرى وبلدات عدة في محيط مدينة إعزاز بريف حلب الشمالي بالقذائف المدفعية والصاروخية، موقعة أضراراً مادية في الممتلكات.

موقع تابناك الإخباري_وقالت مصادر رسمية سورية إن "قوات الاحتلال التركي ومرتزقتها المنتشرين في المناطق التي يحتلونها على الأطراف الجنوبية لمدينة إعزاز بريف حلب الشمالي الغربي، قصفوا بشكل متكرر منذ فجر اليوم بقذائف المدفعية والقذائف الصاروخية، التجمعات السكنية في قرى برج القاص ومياسة والشيخ عيسى التابعة لمنطقة إعزاز".

وبينت المصادر أن "الاعتداءات أسفرت عن وقوع أضرار في عدد من المنازل والممتلكات العامة والخاصة ووقوع خسائر في الحقول والمحاصيل الزراعية".

وقالت المصادر إن "إرهابيين مما يسمى مجموعة "السلطان مراد" و"فيلق الشام" الموالين لأنقرة استولوا في 14 من الشهر الجاري على أحد منازل قرية كفرجنة، ومنعوا اهالي قرية براد بمنطقة عفرين بالريف الشمالي من التوجه إلى أراضيهم لجني محاصيلهم الزراعية، وفرضوا شروطا تعجيزية من أجل دفع مبالغ مالية لإرهابيي الفيلق"، واضعة هذه الإجراءات في إطار " التضييق على أهالي براد ودفعهم إلى ترك أراضيهم للاستيلاء عليها".