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14 مشروعا وبحثا علميا في نهائي المسابقة الجامعية لعلوم الروبوت والأنظمة الذكية

تنافس معدو 14 مشروعا وبحثا علميا اليوم الاثنين في نهائي المسابقة الجامعية الأولى لعلوم الروبوت والأنظمة الذكية، التي أقامتها إدارة البرامج الأكاديمية في هيئة التميز والإبداع وذلك في مركز رضا سعيد للمؤتمرات بجامعة دمشق.
رمز الخبر: ۵۷۷۱۹
تأريخ النشر: 28 September 2021

موقع تابناك الإخباري_وتهدف المسابقة إلى تشجيع طلاب الجامعات على إنجاز مشاريع جامعية هندسية وبحثية في مجالات علوم الروبوت والأنظمة الذكية والتطبيقات الصناعية، بغرض حل مشكلات حقيقية في الصناعة وغيرها من المجالات وتقييمها وطرح إمكانية إيجاد مستثمر لها.

وشهدت الانطلاقة الأولى للمسابقة مشاركة مشجعة من طلبة كليات الهندسة التطبيقية والمعلوماتية والميكاترونيكس ونظم تحكم الاتصالات وهندسة التصميم الميكانيكي والإنتاج في مختلف المحافظات، وبلغت 40 عملا علميا منوعا، توزعت ما بين مشاريع جامعية تطبيقية وأبحاث للدراسات العليا.

وتناولت محاور الأعمال العلمية علوم الروبوت والأنظمة الذكية والتطبيقات الصناعية,

يشار إلى أنه وبعد عرض المشاريع المقدمة على لجنة التحكيم والتقييم، تم انتقاء 14 مشروعا، منها 10 مشاريع علمية تطبيقية مرحلة جامعية أولى و4 أبحاث علمية دراسات عليا.

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14 مشروعا وبحثا علميا في نهائي المسابقة الجامعية لعلوم الروبوت والأنظمة الذكية
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